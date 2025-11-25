Повышение температуры, рост риска: действия региональной политики

Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

2024 год был самым жарким за всю историю наблюдений в мире. В Азиатско-Тихоокеанском регионе больше всего пострадал Бангладеш, где около 33 миллионов человек пострадали от снижения урожайности сельскохозяйственных культур, что привело к дестабилизации продовольственных систем, а также массовому закрытию школ и множеству случаев теплового удара и связанных с ним заболеваний. Больше всего пострадали дети, пожилые люди и люди, работающие на улице с низкой заработной платой, в бедных и густонаселенных городских районах, поскольку у них, как правило, был меньший доступ к системам охлаждения или водоснабжения, а также к надлежащему медицинскому обслуживанию. Индия также сильно пострадала: около 700 человек умерли от жары, в основном в неформальных поселениях.

Районы с более высоким уровнем дохода обычно расположены в более прохладных и зеленых районах, поэтому самые жаркие районы часто являются самыми бедными, что усугубляет социальное неравенство. Например, в городе Бандунг, Индонезия, исследование показало, что разница температур между самой жаркой и самой прохладной частями города может достигать 7°C.

Будущие перспективы региона будут в решающей степени зависеть от прогресса в области изменения климата. Согласно сценарию с высоким уровнем выбросов, мы прогнозируем, что экстремальная жара будет более частой, интенсивной и повсеместной – то, что когда-то было случайными явлениями, станет сезонным или даже круглогодичным явлением. Повышение температуры также влияет на другие части экосистемы Земли, в частности, на таяние ледников. Потепление в Арктике может повлиять на погоду, количество осадков и состояние ледников в Центральной и Южной Азии. В этом столетии ледники во всем мире потеряли около 5% своего объема. К 2060 году, согласно сценарию с высоким уровнем выбросов, Исламская Республика Иран, Монголия, Мьянма, Турция и Узбекистан могут потерять более 70 процентов своей ледниковой массы. Эти явления также способствуют повышению уровня моря, повышая экзистенциальные риски для некоторых стран Тихоокеанского региона.

Для решения этих проблем страны соберутся на этой неделе в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, чтобы рассмотреть возможности интеграции тепловых рисков в системы раннего предупреждения и планирования развития. Ключевым приоритетом является переход от оперативного управления тепловыми рисками к долгосрочным, научно обоснованным стратегиям. Необходимы политические меры на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Нынешний Международный год охраны ледников предоставляет важнейшую возможность для коллективных действий.

На местном уровне природоохранные решения, такие как посадка деревьев вдоль улиц, в городских парках, озеленение крыш и сохранение водно-болотных угодий, помогают снизить температуру в городах. Эти меры могут увеличить затененность, способствовать суммарному испарению и выполнять функцию теплоотвода, уменьшая эффект “острова тепла”. Растительность и кроны деревьев могут снизить пиковые летние температуры до 5°C. Хотя эффект зависит от типа и плотности растительности, например, в Сингапуре зеленые крыши и стены снижают температуру поверхности до 17°C, а температуру окружающего воздуха – на целых 5°C.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут значительно снизить заболеваемость, смертность и перебои в жизнеобеспечении за счет создания систем раннего предупреждения о различных опасностях, связанных с жарой. Расширение систем предупреждения о вреде для здоровья из-за жары всего в 57 странах может ежегодно поможет спасти около 100 000 жизней.

Для поддержки стран ЭСКАТО планирует расширять климатически ориентированные и инклюзивные меры социальной защиты, включая техническую поддержку по разработке специальных механизмов соцзащиты, направленных на готовность к экстремальной жаре, а также предоставление доходной и недоходной помощи, особенно бедным слоям населения, проживающим в густонаселённых городских районах.

Кроме того, признавая преимущества природоохранных решений, наши усилия могут укрепить сотрудничество между национальными правительствами, муниципалитетами и местными сообществами в создании зеленых, охлаждающих трансграничных коридоров.

Эти каналы могут охлаждать воздух, снижать температуру поверхности и обеспечивать защиту от опустынивания, деградации земель, засухи и песчаных и пылевых бурь.

Наконец, мы должны продвигать использование инновационных космических решений для повышения готовности систем раннего предупреждения к тепловым воздействиям. Несмотря на доказанные преимущества систем раннего предупреждения, охват остается неполным. Только 54% глобальных метеорологических служб предупреждают об экстремальных температурах, и еще меньше – о волнах жары или термическом стрессе. Например, в Непале опрос населения показал, что около трех четвертей респондентов из уязвимых групп не получали никаких предупреждений о высокой температуре.

ЭСКАТО может использовать существующее сотрудничество для обмена данными наблюдений Земли и техническим опытом для составления карт и мониторинга теплового воздействия и уязвимости городов к эффектам городских “островков тепла”. Эта информация позволяет более точно прогнозировать и количественно оценивать риск теплового воздействия, а также своевременно выдавать предупреждения о влиянии жары.

Азиатско-Тихоокеанский регион обладает значительным опытом в борьбе с каскадными стихийными бедствиями. Однако растущая угроза экстремальной жары требует нового уровня незамедлительных действий. Каждая страна должна действовать уже сейчас, чтобы подстроиться под масштабы меняющегося ландшафта рисков стихийных бедствий и активизировать региональное сотрудничество. ЭСКАТО готова поддержать страны в этих усилиях, поскольку мы готовимся к тому, что в мире будет становиться все жарче. ///nCa, 25 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ООН в Туркменистане)