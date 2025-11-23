В Брюсселе состоялось торжественное мероприятие по случаю 30-летия Постоянного нейтралитета Туркменистана

В столице Европы, в городе Брюсселе, прошло торжественное мероприятие, посвященное тридцатилетию Постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному году мира и доверия. Прием организовало Посольство Туркменистана в Королевстве Бельгия. На нем присутствовали руководители европейских институтов, правительства Бельгии, представители международных организаций, Послы, дипломаты, общественные деятели и представители культурных кругов.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Туркменистана, Королевства Бельгия и Европейского союза. Этот момент стал символом уважения, дружбы и открытости.

С основной речью выступил Посол Туркменистана Сапар Пальванов. Он отметил, что тридцатилетний путь нейтралитета стал прочной основой независимого туркменского государства, а также важным инструментом укрепления мира и стабильности в регионе. Посол напомнил, что Туркменистан является единственной страной мира, чья политика нейтралитета признана резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и закреплена в Конституции.

В своем обращении он подчеркнул, что нейтралитет Туркменистана не означает ни дистанции, ни молчания. Это активная и открытая позиция, направленная на поддержку диалога, доверия и сотрудничества, особенно в сложные периоды. Он отметил вклад Туркменистана в развитие мирных инициатив, укрепление стабильности в Центральной Азии и реализацию важных проектов в Афганистане. Среди них ТАПИ и ТАП, которые рассматриваются как вклад в долгосрочный мир и экономическую взаимосвязанность регионов.

Посол подчеркнул, что нейтралитет остается ключевым направлением внешней политики Туркменистана. Он позволяет объединять регионы и строить новые мосты сотрудничества между Европой, Центральной Азией и Южной Азией.

Одним из почетных гостей вечера стал Серж Струбанц, директор европейского и ближневосточного офиса Institute for Economics and Peace. Это один из ведущих исследовательских центров, который изучает факторы мира, устойчивости и влияния экономических процессов на безопасность.

Выступая перед гостями, он отметил значимость инвестиций в стабильность, подчеркнув, что мир рождается через конкретные экономические и социальные решения. Он обратил внимание на то, что такие проекты, как ТАПИ и ТАП, создают основу для совместного развития и долгосрочной устойчивости, а также способствуют укреплению взаимосвязи между государствами региона.

Содержательным украшением вечера стало выступление Барбары Дитрих, президента и основателя Diplomatic World. Она подчеркнула многолетнее сотрудничество своей организации с туркменской дипломатической миссией. В своем обращении она отметила, что мир создают не только политические решения, но и культурные инициативы, человеческие истории и совместная работа людей. На мероприятии она представила символических голубей мира, подчеркнув вклад Туркменистана в продвижение культуры диалога.

Одним из самых ярких и неожиданных моментов стало участие финалисток конкурса Miss Belgium. Девушки впервые появились в традиционных туркменских нарядах, что стало теплым символом уважения к культуре Туркменистана и дружбы между народами.

Выступая от имени участниц, одна из финалисток отметила, что истинная красота заключается в таких качествах, как доброта, уважение, достоинство и готовность слушать. Она подчеркнула, что участие в мероприятии стало напоминанием о том, что ценности мира, доверия и солидарности должны проявляться не только в дипломатии, но и в повседневной жизни каждого человека.

«У нас, молодых женщин, часто ассоциируется слово “красота”. Но мы считаем, что красота имеет смысл только тогда, когда она отражает то, что находится внутри: доброту, достоинство, уважение к разнообразию, смелость слушать и понимать. Истинная красота – это не конкуренция между людьми или культурами, а признание ценности каждого человека и наведение мостов между нами. Вот почему для нас так важно присутствовать здесь сегодня вечером в традиционной туркменской одежде. Это жест уважения к богатой культуре Туркменистана и символ дружбы между нашими народами. Это показывает, что даже простые действия – то, что мы носим, чем делимся, что празднуем, – могут стать мощным сигналом открытости и взаимной признательности», – подчеркнула девушка.

Торжественный вечер стал ярким сочетанием дипломатической мысли, экспертного анализа, культурного обмена и молодежной энергии. Мероприятие вновь подтвердило важную истину: мир рождается из доверия, а доверие приходит через диалог, уважение и совместное стремление к созиданию.///nCa, 23 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)

Несколько фотографий с торжества: