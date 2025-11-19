Китай и Туркменистан намерены углубить транспортное сотрудничество

7 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Туркменистане Цзи Шуминь нанес визит министру автомобильного транспорта Туркменистана Бегенчу Аннадурдыеву, сообщает Посольство Китая в Туркменистане. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества в транспортной сфере.

Во встрече также приняла участие Советник-посланник Посольства КНР в Туркменистане Чжун Хуа.

Посол Цзи Шуминь проинформировал туркменскую сторону об основных итогах Четвёртого пленума ЦК КПК 20-го созыва и ключевых положениях предложений ЦК КПК по разработке 15-й пятилетки (2026–2030 гг.). Он подчеркнул, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-туркменские отношения вышли на высокий уровень и продолжают динамично развиваться, а сотрудничество в транспортной сфере уже приносит ощутимые результаты.

«Китайская сторона готова всесторонне реализовать важные договоренности, достигнутые главами государств, укреплять сопряжение стратегий развития, а также дополнительно раскрывать потенциал двустороннего транспортного сотрудничества для повышения уровня взаимной связанности и взаимовыгодного сотрудничества на благо народов двух стран», — отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь Аннадурдыев отметил, что транспортное сотрудничество является одной из ключевых составляющих китайско-туркменских отношений и уже достигло значительных успехов.

Было заявлено, что туркменская сторона заинтересована изучать передовой опыт развития Китая, а также в углублении взаимодействия и сотрудничества в области транспортной инфраструктуры для дальнейшего расширения практического сотрудничества между двумя странами. ///nCa, 19 ноября 2025 г.