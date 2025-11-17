Лидеры Центральной Азии формируют «новую эпоху» единства в Ташкенте, приветствуя присоединение Азербайджана

Доклад nCa

В историческом собрании, изменившем геополитический ландшафт Евразии, президенты пяти центральноазиатских государств 16 ноября 2025 года провели седьмую консультативную встречу глав государств региона, единогласно приняв Азербайджан в качестве полноправного члена и заложив основу для углубления экономической, безопасной и культурной интеграции.

Саммит, проходивший в столице Узбекистана на фоне глобальной неопределённости, подчеркнул коллективную решимость превратить Центральную Азию из постсоветской периферии в единый центр силы, соединяющий Восток и Запад.

В мероприятии, состоявшемся в современном Конгресс-центре при усиленных мерах безопасности, приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Впервые формат расширился за пределы традиционной «пятёрки» — C5 — за счёт включения Азербайджана, шагом, который лидеры назвали «мостом» между Центральной Азией и Южным Кавказом, способным открыть новые торговые маршруты и энергетические коридоры.

Переговоры охватывали вопросы торговых барьеров, дефицита воды, стабильности в Афганистане и климатических вызовов, завершившись подписанием ряда ключевых документов, которые, по мнению экспертов, могут переопределить региональную динамику на десятилетия вперёд.

Движение к институционализированному сотрудничеству

Открывая заседание, председательствовавший на саммите Президент Мирзиёев задал амбициозный тон, предложив преобразовать консультативные встречи в формальное «Сообщество Центральной Азии». Он изложил семь ключевых инициатив для укрепления единства, опираясь на недавние экономические достижения: взаимная торговля между пятью странами достигла в прошлом году 10,7 млрд долларов, а инвестиции выросли на 17 процентов.

«Мы стоим на пороге исторического возрождения региона как Новой Центральной Азии», — заявил Мирзиёев в своей речи. «наша сила – в единстве, наш путь к успеху – в дружбе и сотрудничестве». Он призвал устранить административные барьеры, создать единое инвестиционное пространство и принять Всеобъемлющую региональную программу торгово-экономического взаимодействия на период до 2035 года,

Мирзиёев также указал на экологические вызовы, предложив объявить 2026–2036 годы «Десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии» для решения хронического дефицита, усугублённого изменением климата. Он выступил за интеграцию Афганистана в региональную инфраструктуру, отметив: «Особого внимания заслуживает ситуация в Афганистане, которая напрямую влияет на безопасность и устойчивое развитие всего региона. Мы твердо убеждены, что интеграция Афганистана в наши инфраструктурные, энергетические и транспортные проекты должна стать неотъемлемой частью общей региональной политики». Это отражало более широкие опасения, что региональная стабильность во многом зависит от включения Кабула — тема, повторявшаяся в выступлениях лидеров.

Голоса региона: цитаты и приоритеты

Каждый лидер выступил с комментариями, подчёркивая общность наследия и стратегическую синергию, при этом включение Азербайджана стало доминирующей темой.

Президент Казахстана Токаев подчеркнул необходимость согласованных действий в области водной безопасности и транспорта, предложив создание Центральноазиатской рамочной конвенции по водопользованию и единой системы отслеживания грузов. «Сегодня мы приняли историческое решение о присоединении Азербайджана к нашему формату в качестве полноправного участника», — сказал он, выразив уверенность, что это укрепит сотрудничество в области редкоземельных металлов, ИИ и туризма. Токаев отметил, что «Центральная Азия переживает период масштабной трансформации», что означает конец «закрытых границ и изоляции».

Президент Кыргызстана Жапаров поддержал вступление Азербайджана, заявив, что оно «открывает новые возможности и широкие горизонты для сотрудничества, особенно в международном транзите, логистике и энергетике». Он выделил железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан как «новую транспортную артерию» и связал её с проектом Зангезурского коридора Азербайджана, назвав его «логичным и стратегическим продолжением», способным переформатировать региональную логистику. «Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что формат консультативных встреч зарекомендовал себя как жизнеспособная платформа для инициатив», — добавил Жапаров.

Президент Таджикистана Рахмон поздравил Алиева, заявив: «Отрадно, что наша площадка уверенно укрепляет своё значение как важный участник международных и региональных процессов». Он подчеркнул необходимость выверенных подходов к растущим региональным интересам, однако основная часть его выступления была посвящена эволюции самой площадки.

Президент Туркменистана Бердымухамедов в кратком выступлении поздравил Азербайджан с присоединением, поддержав общий консенсус о расширении солидарности. Приняв председательство, Бердымухамедов пообещал продвигать новый формат «Центральная Азия + Азербайджан».

Президент Азербайджана Алиев, выступивший как новичок формата, произнёс содержательную речь, поблагодарив хозяев и отметив укрепление связей. «Отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии имеют особый характер. Нас объединяют многовековая совместная история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность», — сказал он. Алиев подробно остановился на экономических достижениях, отметив свои 14 визитов в Центральную Азию за три года и взаимные альянсы. Он высоко оценил инфраструктурные подарки, такие как школы в освобождённых территориях, и подчеркнул рост грузопотока по Среднему коридору на 90 процентов, а также проекты «Цифрового Шёлкового пути» и энергетические кабели через Каспий. « Это решение еще раз подтверждает дружественный, братский характер наших отношений и послужит укреплению сотрудничества и взаимодействия на обширном географическом пространстве», — заключил Алиев.

Ключевые итоги и подписанные соглашения

Саммит дал конкретные результаты: лидеры подписали Совместное заявление, закрепив приоритеты в сфере безопасности, экономики и устойчивого развития. Они утвердили полноправное участие Азербайджана, поручив министрам иностранных дел обновить нормативную базу.

Среди других документов — Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии; Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 гг; а также обращение в поддержку заявки Кыргызстана на место непостоянного члена Совбеза ООН на 2027–2028 годы. Было зачитано письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, высоко оценившее дух сотрудничества в регионе.

Инфраструктурная тематика заняла ключевое место: страны подтвердили приверженность продвижению железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, Трансафганского коридора и транскаспийских маршрутов. Было предложено создать Совет по развитию инфраструктуры на уровне вице-премьеров. Культурные инициативы включали ежегодные конгрессы по духовному наследию и Научно-исследовательский фонд для проектов на базе ИИ.

Мнение экспертов: «историческое возрождение» или осторожный оптимизм?

Региональные эксперты и аналитики, многие из которых прогнозировали итоги саммита, расценили его как веху в постсоветской интеграции. Бывший министр иностранных дел Узбекистана и генеральный секретарь ШОС Владимир Норов охарактеризовал встречу как шаг к «консолидации», отметив, что видение Мирзиёева основывается на принципах добрососедства и взаимного доверия. «Центральная Азия выходит из тени», — написал Норов в предсаммитном анализе, подчеркнув, что расширенный формат способен укрепить неправительственные инициативы и трансграничное сотрудничество.

Недавняя научная статья в журнале Central Asian Survey проанализировала поворот Узбекистана к регионализму при Мирзиёеве, отметив, что перемены в руководстве способствовали укреплению доверия, и предположив, что институционализированные форматы, такие как предлагаемое Сообщество, смогут поддержать динамику на фоне внешнего давления со стороны России, Китая и Запада.

Старший научный сотрудник Института Клингендаэля Йос Бунстра в своём докладе отметил, что хотя консультативные встречи демонстрируют независимость, такие проблемы, как водные споры и нестабильность в Афганистане, требуют «сбалансированного и приверженного» подхода.

Директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов, выступая на экспертных обсуждениях перед саммитом, выделил безопасность как ключевое направление, отметив, что Каталог рисков охватывает общие угрозы — от экстремизма до климатической миграции. «Это не просто символизм, это практическая устойчивость», — сказал Тукумов, высоко оценив включение Азербайджана за его вклад в диверсификацию энергетики и транзита.

Обширный совместный материал Акрамжона Нематова, первого заместителя директора Института стратегических и региональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, и Шахло Хамраходжаевой, ведущего научного сотрудника того же института, представил всесторонний анализ накануне саммита.

Вот резюме их статьи:

Авторы рассматривают значительный прогресс регионального сотрудничества Центральной Азии под председательством Узбекистана в 2024 году в рамках Консультативных встреч глав государств, проходивших под лозунгом «Новая Центральная Азия: пространство единства, стабильности и процветания».

Ключевые институциональные достижения

Авторы отмечают, что пять центральноазиатских государств превратили регион из пространства споров в пространство сотрудничества. Формат Консультативной встречи, инициированный Президентом Шавкатом Мирзиёевым в 2018 году, постепенно институционализировался благодаря таким механизмам, как Совет национальных координаторов (создан в 2023 году) и регулярные министерские встречи. В числе ключевых достижений — присоединение Таджикистана к Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Основные направления прогресса

Политический диалог: усиленная координация через экспертные встречи, межпарламентские форумы и Диалог женщин-лидеров, который принял Ташкентскую декларацию.

Сотрудничество в сфере безопасности: разработка проекта Концепции региональной безопасности и стабильности, а также первые в истории встречи министров обороны и руководителей спецслужб. Военные учения «Бирлик-2025» продемонстрировали практическое взаимодействие в сфере обороны.

Экономическая интеграция: создание Совета министров торговли и инвестиций, рост совокупного ВВП региона в 2,5 раза — до 520 млрд долларов за восемь лет. Внутрирегиональная торговля удвоилась и превысила 11 млрд долларов, а взаимные инвестиции выросли в 5,6 раза.

Транспортная связность: внедрение цифровых платформ, сокративших транзит грузов на 25 процентов, а также реализация крупных железнодорожных проектов, связывающих Китай, Афганистан и Пакистан через Центральную Азию.

Вода, энергетика и климат: запуск водной дипломатии, первый Центральноазиатский климатический форум и разработка региональной концепции «зелёного развития».

Культурно-гуманитарный обмен: расширение культурных фестивалей, спортивных соревнований, медиаплатформ и образовательного сотрудничества, включая предложения о взаимном признании дипломов ведущих университетов.

Значение

Авторы подчёркивают, что соглашение о точке соприкосновения границ Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, а также Ферганский мирный форум демонстрируют зрелость региональной дипломатии. Они приходят к выводу, что Центральная Азия становится уникальной моделью регионального взаимодействия, основанного на консенсусе, доверии и общей судьбе — потенциально примером для других регионов мира. [nCa – сводка агентств]

* * *

Когда фейерверки озарили ночное небо Ташкента в честь лидеров, стало ясно, что наследие саммита, вероятно, будет долгосрочным — как свидетельство того, что регион самостоятельно определяет свой путь в взаимосвязанном мире. С учётом грядущего председательства Туркменистана наблюдатели будут пристально следить за тем, превратятся ли сегодняшние обещания в реальные результаты.

* * *

Подписанные документы

По итогам VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии президенты подписали ряд документов, сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VII Консультативной встречи; Обращение глав государств Центральной Азии к государствам – членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 гг.; Решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Совместным заявлением глав государств Центральной Азии утверждены следующие документы:

Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии; Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 гг. [Казинформ]

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Уважаемый Шавкат Миромонович,

Уважаемые главы государств,

Позвольте тепло поприветствовать Вас и выразить сердечную признательность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за радушный приём, гостеприимство и прекрасную организацию этого Саммита.

Также хотел бы поздравить Ильхама Гейдаровича Алиева со вступлением Азербайджана в наш формат в качестве полноправного члена.

Уважаемые главы государств!

Считаю важным продолжать тесное политико-дипломатическое взаимодействие на региональном уровне, а также на международных площадках, прежде всего в ООН.

Уважаемые главы государств!

Огромный потенциал центрально­азиатских стран диктует настоятельную необходимость дальнейшего активного экономического сотрудничества в интересах всех государств региона.

Среди стратегических сфер выделяю транспорт, энергетику, торговлю, производственную и технологическую кооперацию.

Сегодня Центральная Азия рассмат­ривается как ключевой транспортно-транзитный коридор международного значения. Уже очевидно, что эта роль будет только возрастать, учитывая тенденции смещения экономической и инвес­тиционной активности в сторону Восточной и Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Нашим странам предстоит существенно активизировать транспортную составляющую сотрудничества. Для этого, полагаем, следует приступить к действенному и предметному участию в создании комбинированных коридоров по линиям Восток–Запад и Север–Юг.

Уверен, что сложение потенциалов в создании современной, разветвлённой, эффективной и устойчивой транспортно-­логистической инфраструктуры – это достойная цель, отвечающая стратегическим интересам наших государств.

Туркменистан также готов к обсуждению дальнейших предметных шагов по укреплению энергетического парт­нёрства. Речь идёт не только о трубопроводных проектах.

Сегодня мы говорим о важности наращивания электроэнергетического сегмента, создании в нашем регионе и по его периметру мощной сети производства, поставок и потребления электроэнергии. Тем самым будет создана надёжная материальная база для устойчивости всей системы электроснабжения, обеспечения гарантий от влияния возможных негативных внешних факторов.

В ряду актуальных задач видим создание производственных кооперационных цепочек в промышленности и агропромышленном комплексе, более активное участие деловых кругов в создании совместных предприятий различного профиля на территориях наших стран, расширение приграничной и региональной торговли.

Рассчитываем на дальнейшее укрепление взаимодействия по вопросам водных ресурсов в регионе на основе равноправия, уважения интересов друг друга, взаимопонимания и солидарности.

В целом выступаем за наращивание совместных усилий по экологической проблематике в регионе, в первую очередь в таких чувствительных темах, как спасение Арала и опустынивание. Приветствуем присутствие в экологической повестке в Центральной Азии учреждений ООН, создание здесь её специализированных офисов. Убеждены в необходимости формирования нашими странами согласованной экологической дипломатии в ООН, привлечения к проблемам Центральной Азии всё большего международного внимания.

Уверен, что всегда актуальным и значимым будет для нас развитие и поддержка гуманитарного сотрудничества.

Уважаемые главы государств!

Принимая председательство в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Туркменистан приложит все усилия для укрепления нашего единства и сплочённости, укрепления экономического партнёрства, привлекательности региона для серьёзных внешних инвестиций и реализации масштабных международных проектов в энергетике, транспорте, коммуникациях и других сферах.

В заключение хотел бы пожелать братским народам наших стран мира, благополучия и процветания. /// nCa, 17 ноября 2025 г.