Посол Туркменистана в Бельгии принял участие в диалоге ЕС–Центральная Азия по Афганистану

12 ноября в Брюсселе состоялось 7-е заседание диалога ЕС–Центральная Азия по Афганистану. В форуме приняли участие представители государств региона и институтов Европейского союза. Туркменскую сторону на встрече представлял Посол Туркменистана в Королевстве Бельгия С.Пальванов.

Участники обсудили актуальные вопросы устойчивого развития, региональной связанности, гуманитарной поддержки и практические форматы взаимодействия с Афганистаном в интересах стабильности и благополучия народов региона.

В ходе заседания прозвучала взвешенная позиция Туркменистана, реализующего политику позитивного нейтралитета и добрососедства. Туркменская сторона подчеркнула, что устойчивое развитие Афганистана является важным условием региональной стабильности, а наилучший путь к этому пролегает через экономическую интеграцию, расширение гуманитарного взаимодействия и реализацию конкретных инфраструктурных проектов, улучшающих жизнь людей на местах.

Накануне, 11 ноября, состоялась рабочая встреча делегации Туркменистана со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом и Специальным посланником ЕС по Афганистану Жилем Бертраном. Европейская сторона отметила исключительную значимость региональной платформы «ЕС–Центральная Азия по Афганистану» и выразила интерес к практическим шагам, предпринимаемым странами региона в контексте афганского направления.

В центре обсуждения находились вопросы водной повестки, приграничного взаимодействия и крупные проекты энергетической и транспортной связанности.

Особое внимание было уделено флагманскому проекту газопровода ТАПИ. Также обсуждались и другие инфраструктурные направления – в частности, проекты по передаче электроэнергии, в том числе увеличение экспорта туркменской электроэнергии в Афганистан в рамках подписанных соглашений. Туркменская сторона подчеркнула практическую значимость таких шагов для социально-экономической стабилизации приграничных провинций, повышения доступности коммунальных услуг и создания новых возможностей для малого и среднего бизнеса.

В гуманитарном измерении Туркменистан продолжает оказывать содействие афганскому народу – от поставок электроэнергии и товаров первой необходимости до расширения образовательных возможностей.

Состоявшиеся в Брюсселе обсуждения подтвердили высокий уровень доверия и взаимопонимания между странами Центральной Азии и Европейским союзом по широкому кругу афганских вопросов.

По итогам 7-го заседания диалога ЕС–Центральная Азия по Афганистану была подтверждена нацеленность на продолжение конструктивного взаимодействия. /// nCa, 14 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)