В Ашхабаде состоялось 24-е заседание Совместного комитета Туркменистан – Европейский Союз

7 ноября 2025 года в Ашхабаде прошло 24-е заседание Совместного комитета Туркменистан – Европейский Союз. Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра финансов и экономики Б.Ялаков. Делегацию Европейского Союза возглавила заместитель управляющего директора по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних связей Аудроне Перкаускене.

В заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств Туркменистана, а также сотрудники подразделений Европейского Союза, курирующих вопросы торговли, транспорта, энергетики, «зелёной» экономики, образования и гуманитарного сотрудничества.

Заседание началось с приветственных слов представителей ЕС и Туркменистана, после чего была утверждена повестка дня.

Повестка заседания включала обсуждение макроэкономической ситуации в Туркменистане и Европейском Союзе, развитие торгового взаимодействия, включая поддержку процесса присоединения Туркменистана к ВТО, модернизацию транспортной инфраструктуры и цифровизацию, сотрудничество в сфере энергетики и охраны окружающей среды, а также гуманитарные и образовательные проекты. Отдельно были рассмотрены вопросы регионального взаимодействия в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая развитие конкурентоспособности малых и средних предприятий и расширение взаимного товарооборота.

Особое внимание было уделено вопросам транспортной связности. Были рассмотрены проекты в сфере транспорта и внедрению системы электронных транспортных накладных e-CMR в рамках инициативы EU Global Gateway. Отмечена значимость развития цифровых решений и логистических коридоров.

В сфере энергетики обсуждались вопросы диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов, развитие возобновляемой энергетики и внедрение энергоэффективных технологий. Подчёркнуто значение экологических проектов и снижения выбросов.

Гуманитарное сотрудничество охватило образование, академические программы и обмены, а также ежегодный Диалог по правам человека, направленный на укрепление социальной инклюзии.

По итогам заседания стороны выразили готовность продолжить совместную работу над проектами и предложениями, включая разработку двусторонней Дорожной карты «Туркменистан – ЕС» на предстоящие годы и проведение отраслевых форумов в Туркменистане. ///МИД Туркменистана, 7 ноября 2025 г.