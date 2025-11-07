Туризм Турции установил новый рекорд

Турция опубликовала результаты первых девяти месяцев 2025 года в сфере туризма.

Страну посетило 50 миллионов иностранных туристов, что на 1,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом доход от туризма достиг 50 миллиардов долларов США, превысив прошлогодний показатель на 5,7 процента.

На пресс-конференции в Стамбуле министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой отметил, что этот показатель является важной вехой в истории страны.

«Первые девять месяцев 2025 года не были легким периодом для региона. Региональные конфликты и сезонные изменения, связанные с глобальным потеплением, повлияли на туризм. Несмотря на это, благодаря нашей стратегии, мы увеличили доход на 5,7 процента, достигнув 50 миллиардов долларов. Это рекордный результат, впервые зафиксированный в третьем квартале. К концу года мы планируем достичь дохода в 64 миллиарда долларов», – заявил Эрсой.

За отчетный период туристы, посетившие Турцию, в среднем останавливались на 10,3 ночи и тратили примерно 103 доллара США в сутки. Это на 7 процентов выше, чем в прошлом году.

Три страны, направившие наибольшее количество туристов в Турцию за первые девять месяцев 2025 года: Российская Федерация – 5,53 млн человек, Германия – 5,22 млн человек, Великобритания – 3,54 млн человек.

Стоит отметить, что, согласно данным Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism), Турция занимает четвертое место в мире по объему въездного туризма. ///nCa, 7 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)