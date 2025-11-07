Форум в Урумчи: продвижение духа сотрудничества Китай – Центральная Азия

5-6 ноября 2025 года в Урумчи, Китай, состоялся 12-й Форум сотрудничества “Китай – Центральная Азия”, посвященный теме “Продвижение духа “КНР – Центральная Азия”, содействие общей модернизации”, сообщается в пресс-релизе ШОС.

Организаторами мероприятия выступили Китайский комитет Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и Народное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района.

На открытии выступили заместитель Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Шэнь Юэюэ, секретарь Парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Чэнь Сяоцзян, высокие представители государств Центральной Азии, Генеральный секретарь механизма Китай–Центральная Азия Сунь Вэйдун и заместитель Генерального секретаря ШОС Пяо Янфань.

Участники форума подтвердили приверженность созданию более тесного китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим, уделяя особое внимание укреплению практического сотрудничества в области торговли, экологичное развитие, безопасность и региональная связанность, пишет Global Times.

По итогам мероприятия принята Инициатива 12-го Форума сотрудничества “Китай – Центральная Азия”.

В инициативе говорится об укреплении взаимного доверия и поддержки, а также о реализации таких инициатив, касающихся глобального развития, безопасности, глобальной цивилизации и глобального управления.

В инициативе также заявлено об оптимизации сотрудничества с акцентом на торговлю, инвестиции в промышленность, связь, экологически чистые полезные ископаемые, современное сельское хозяйство и обмены между народами.

В документы затрагиваются вопросы укрепления региональной безопасности, с призывом к углублению взаимодействия правоохранительных органов и служб безопасности. Акцентирована необходимость совместных усилий по предотвращению экстремистских идеологий, решительной борьбы с тремя силами, а именно с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, и поддержания мира и стабильности в регионе.

Некоторые высокопоставленные официальные лица из стран Центральной Азии высоко оценили практическую значимость форума.

«В последние годы механизм сотрудничества Китай-Центральная Азия стал неотъемлемой частью региональной архитектуры взаимодействия», – заявил заместитель премьер-министра Кыргызстана Бакыт Торобаев, отметив, что механизм превратился в эффективную платформу для координации усилий, обсуждения текущих вопросов и выработки совместных решений для достижения устойчивого развития в регионе.

Этот механизм доказал свою практическую значимость и способность адаптироваться к глобальным и региональным изменениям, отражая общую волю Центральной Азии и Китая к расширению сотрудничества, укреплению стабильности и обеспечению устойчивого развития.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что отношения между Центральной Азией и Китаем достигли беспрецедентного уровня, демонстрируя не только количественное, но и качественное улучшение во всех областях», – заявила заместитель премьер-министра Таджикистана Дилрабо Мансури на церемонии открытия форума.

«Цель состоит в том, чтобы в ближайшем будущем довести общий объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии до 100 миллиардов долларов», – сказала она, отметив, что Китай стал одним из наших крупнейших и наиболее надежных инвесторов, поддерживая ключевые инфраструктурные проекты и способствуя созданию современного совместного производства в регионе.

Мердан Языев, эксперт-исследователь Института ЦАРЭС из Туркменистана, рассказал Global Times, что в последние годы Китай стал более открытым для стран Центральной Азии. В качестве примера он привел Казахстан и Узбекистан, где действуют соглашения о взаимном освобождении от виз с Китаем. «Это означает, что больше предприятий и туристов будут приезжать в Китай, особенно в Синьцзян, и изучать новые инвестиционные возможности», – сказал он.

«Аналогичным образом, китайские компании и предприниматели также получат шанс изучить больше возможностей в этих странах, особенно в Казахстане. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится и распространится и на другие страны Центральной Азии», добавил Языев.

«Казахстан всегда был решительным сторонником развития китайско-центральноазиатского партнерства», – подчеркнул посол Казахстана в Китае Нурышев Шахрат.

«Мы последовательно поддерживаем инициативы Китая по укреплению сотрудничества. Второй саммит Китай-Центральная Азия, состоявшийся в июне этого года, стал важным шагом в развитии этого партнерства», – сказал казахстанский дипломат.

«Поэтому мы считаем, что эта модель партнерства пользуется большим спросом, и всем совершенно ясно ее значение. Модель партнерства Китая и Центральной Азии предлагает преимущества не только вовлеченным странам и соседним нациям, но и странам за пределами Центральной Азии», – добавил он. ///nCa, 7 ноября 2025 г. (фото – ШОС)