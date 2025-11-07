11-13 ноября 2025 года в Ташкенте пройдет 21-я Международная выставка «Транспорт и логистика – TransLogistica Uzbekistan 2025»

11–13 ноября 2025 года в НВК «Узэкспоцентр» пройдет 21-я Международная выставка «Транспорт и логистика – TransLogistica Uzbekistan 2025» и соберет ведущих специалистов и экспертов отрасли.

TransLogistica Uzbekistan – это событие с высокой деловой репутацией, специализированная площадка страны, где поставщики, производители и заказчики транспортно-логистических услуг смогут напрямую встретиться, наладить сотрудничество и найти решения для развития бизнеса.

На выставке будут представлены:

последние разработки и инновации во всех видах транспорта: железнодорожном, автомобильном, авиационном и морском;

современные логистические сервисы и цифровые решения для оптимизации перевозок и складских процессов;

государственные инфраструктурные проекты и перспективные маршруты международных транспортных коридоров;

опыт ведущих компаний в строительстве железнодорожных путей, морских портов, логистических хабов и в производстве подвижного состава.

Свое участие в работе выставки TransLogistica Uzbekistan 2025 уже подтвердили свыше 60 компаний из 13 стран: Республики Беларусь, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Республики Корея, Латвии, ОАЭ, Пакистана, России, США, Турции, Узбекистана.

В рамках выставки 11 и 12 ноября пройдут следующие значимые события:

Международный авиационно-логистический форум “Uzbekistan Airports, Aviation and Logistics Forum” (11 ноября)

(11 ноября) 45-е Заседание Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ (КТС СНГ) (12 ноября)

Организатор форумов – Министерство транспорта Узбекистана.

Вопросы, которые будут рассмотрены в деловой программе, тесно перекликаются с тематикой выставки и дополняют ее.

Для посетителей выставка станет не только возможностью увидеть новейшие технологии и оборудование, но и уникальной площадкой для делового общения, установления новых партнерств и обмена опытом.

Для посещения выставки необходимо зарегистрироваться по ссылке https://trans.uz/ru/visit-the-exhibition и получить онлайн бейдж. ///ИА «Дунё»