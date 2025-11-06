Торговля, туризм, инвестиции: Туркменистан и Иран обсуждают диверсификацию партнерства

В последние дни в Туркменистане и Иране прошли ключевые встречи на уровне дипломатов и региональных руководителей, направленные на углубление двусторонних отношений. Стороны обсудили расширение торгово-экономического, культурно-гуманитарного и туристического взаимодействия, включая новые инициативы по упрощению поездок, инвестициям и совместным проектам вдоль Великого Шелкового пути.

5 ноября в Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова с губернатором иранской провинции Северный Хорасан Бахманом Нури. Собеседники высоко оценили текущий уровень отношений, подчеркивая их системный и динамичный характер, закрепленный регулярными контактами на высшем уровне.

Особое внимание было уделено активизации межрегионального сотрудничества в рамках Меморандума о сотрудничестве между Ахалским велаятом Туркменистана и провинцией Северный Хорасан Ирана.

Стороны подробно рассмотрели перспективы расширения взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, выдвинув предложения по взаимовыгодным направлениям.

В рамках визита иранской делегации запланированы дополнительные встречи с руководством Ахалского велаята, а также профильных министерств и ведомств Туркменистана.

Ранее, 3 ноября, посол Туркменистана в Иране Я. Гайыпов провел переговоры с заместителем уполномоченного по вопросам культуры, социальных вопросов и туризма Секретариата Высшего совета свободных и особых экономических зон Ирана М. Мазинани. Иранская сторона представила ряд новых предложений по развитию двусторонних связей, акцентируя внимание на туризме.

Ключевые инициативы включают:

– Упрощение взаимных поездок граждан Туркменистана в Иран для стимулирования туристического обмена;

– Посещение иранских туристических достопримечательностей представителями туркменских СМИ с целью продвижения информации о них;

– Организацию автопробега по маршруту Великого Шелкового пути через Туркменистан в 2026 году;

– Изучение открытия прямого авиасообщения между Туркменистаном и иранскими островами Киш, Кешм, а также портом Чабахар;

– Планирование визита туркменского посла в Чабахар для привлечения инвестиций;

– Привлечение туркменских инвесторов в строительство гостиниц и туристических комплексов в свободных экономических зонах Ирана;

– Проведение совместных туристических мероприятий и иранских культурных вечеров в Туркменистане с фокусом на Великий Шелковый путь и возможности свободных зон;

– Приглашение туркменских блогеров и инфлюенсеров в иранские свободные зоны для онлайн-продвижения;

– Расширение медицинского туризма путем направления туркменских пациентов в иранские зоны для использования медицинских услуг.

В режиме видеоконференции к встрече присоединился исполнительный директор свободной зоны Инче Борун Хасан Малек Хоссейни. Он подчеркнул роль этой зоны в укреплении географических и культурных связей между странами, призвав к сотрудничеству в культурной, экономической и туристической сферах. По итогам переговоров решено организовать визит специализированной делегации из Туркменистана в Инче Борун для изучения инвестиционных возможностей.

Встречи и переговоры подтверждают взаимную заинтересованность Туркменистана и Ирана в диверсификации направлений партнерства, особенно на региональном уровне и в сфере туризма. Реализация предложенных инициатив может простимулировать экономические связи и культурные обмены между двумя соседними государствами. ///nCa, 6 ноября 2025 г. (на основе пресс-релиза МИД Туркменистана и сообщений иранских СМИ).