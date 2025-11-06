Рубио объявил о планах посетить все пять стран Центральной Азии в следующем году

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о своем намерении посетить все пять стран Центральной Азии в следующем году, что свидетельствует о новой приверженности США углублению связей с регионом.

Выступая на приветственном приеме, организованном в Государственном департаменте 5 ноября, Рубио обратился к министрам иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также послу Кыргызской Республики. Мероприятие, прошедшее в зале имени Бенджамина Франклина, подготовило почву для запланированного на следующий день (6 ноября) саммита “С5+1”, в котором примут участие Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и их американский коллега, Президент Дональд Трамп.

“Я лично намерен посетить [Центральную Азию] в следующем году, – все пять [стран], поэтому я знаю, что это, вероятно, будет недельная или более длительная поездка, поэтому мы должны поработать над этим и воплотить это в жизнь вместе”, – сказал Рубио, подчеркнув свою приверженность непосредственному взаимодействию с каждой из пяти стран центральноазиатского региона.

Эти заявления подчеркивают внешнеполитическую повестку дня администрации Трампа, которую Рубио охарактеризовал как приоритетизацию согласования национальных интересов США и их партнеров. “Я думаю, что одна из вещей, которую Президент Трамп очень ясно дал понять, заключается в том, что он хочет, чтобы американская внешняя политика основывалась на национальных интересах Соединенных Штатов”, – заявил Рубио.

Он подчеркнул сходства в экономическом развитии между регионом и Штатами, где инновации и расширение бизнеса в США согласуются с целями Центральной Азии по диверсификации экономики, выходящей за рамки природных ресурсов.

“В конечном счете, именно так работает внешняя политика. У вас есть национальные интересы, у нас есть национальные интересы. Когда внешняя политика работает лучше всего? Она работает лучше всего, когда национальные интересы двух стран совпадают”, – добавил Рубио.

Он отметил, что, хотя полное согласование по всем вопросам необязательно, но стороны могут достигнуть согласования по важным вопросам, включая экономическое развитие.

С точки зрения США, пояснил Рубио, США ищут возможности для распространения американских инноваций, американского бизнеса и американской продукции на новые рынки.

Для стран Центральной Азии это означает использование их человеческого капитала и минеральных богатств для развития различных секторов экономики, выход за рамки зависимости от энергии и сырья. “Вы не просто хотите быть источником энергии или полезных ископаемых; вы хотите ответственно использовать это для развития других секторов вашей экономики, чтобы обеспечить долгосрочные возможности для своего народа и дальнейшего развития”, – сказал он.

Прием, организованный заместителем госсекретаря Крисом Ландау и сенатором Джимом Ришем, председателем Сенатского комитета по международным отношениям, был посвящен встречи лидеров Центральной Азии в формате “С5+1”. Созданный в 2015 году шестисторонний формат превратился в ключевую платформу для взаимодействия США с регионом Центральной Азии, способствующую сотрудничеству в области безопасности, торговли и взаимодействия. ///nCa, 6 ноября 2025 г.