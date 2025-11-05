В Анкаре состоялась церемония передачи книг Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа в дар в фонд Президентской национальной библиотеки Турции

5 ноября 2025 года в Анкаре состоялась торжественная церемония передачи книг Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в дар в фонд Президентской национальной библиотеки дворцового комплекса Президента Турецкой Республики.

Церемония была организована Посольством Туркменистана в Турецкой Республике совместно с Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в рамках Недели туркменской литературы и творчества Туркменистана в Турции.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели Турции, известные учёные и литераторы, деятели культуры и искусства, а также представители СМИ.

Переданные в дар научные труды Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, отражают глубокие философские и гуманистические идеи, лежащие в основе государственной политики и культурного наследия Туркменистана. Эти книги служат важным вкладом в развитие межкультурного диалога и духовного взаимодействия между народами Туркменистана и Турции.

Выступавшие на церемонии подчеркнули, что данный акт символизирует высокий уровень братских отношений между двумя странами и народами, объединёнными общими историческими и культурными корнями.

Кроме того, в дар Президентской библиотеки были переданы различные книги и научные-публицистические издания, представляющие богатое духовное наследие туркменского народа, его историю, литературу, искусство, традиции и достижения современной эпохи. Эти труды демонстрируют преемственность национальных ценностей и отражают вклад Туркменистана в развитие мировой культуры. ///nCa, 5 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)