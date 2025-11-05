TOYO Engineering укрепляет стратегическое партнёрство с Туркменистаном в качестве Золотого спонсора CIET 2025

Организационный комитет Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» с гордостью сообщает, что компания TOYO Engineering Corporation выступит Золотым спонсором предстоящего форума, который пройдёт 3–4 ноября 2025 года в национальной туристической зоне «Аваза».

Основанная в 1961 году в Японии, корпорация TOYO Engineering является одним из ведущих мировых EPC-подрядчиков, предоставляющих полный комплекс инжиниринговых услуг — от предпроектных исследований и проектирования до строительства и ввода объектов в эксплуатацию. За более чем шесть десятилетий компания реализовала свыше 1 500 крупных проектов в 60 странах, заслужив репутацию надёжного партнёра и технологического лидера.

Сотрудничество TOYO с Туркменистаном началось более десяти лет назад. Компания принимала участие в строительстве полимерного комплекса Киянли на побережье Каспийского моря, который перерабатывает 5 миллиардов кубометров природного газа в год, производя 386,000 тонн полиэтилена и 81,000 тонн полипропилена. В 2025 году TOYO совместно с Rönesans Holding приступила к первому этапу капитальной модернизации этого комплекса по контракту с ГК «Туркменхимия». Эти проекты демонстрируют устойчивый вклад компании в развитие газохимической отрасли Туркменистана.

Выступая Золотым спонсором CIET 2025, TOYO Engineering подтверждает стремление к углублению стратегического партнёрства и содействию устойчивому промышленному росту Туркменистана. В ходе конференции компания представит свои передовые инженерные решения и обсудит перспективы дальнейшего сотрудничества с государственными структурами, инвесторами и международными партнёрами.

Организаторы форума выражают благодарность компании TOYO Engineering Corporation за поддержку и значительный вклад в развитие промышленности и энергетики Туркменистана.

На конференции CIET 2025 приняли участие 1 080 делегатов из 55 стран мира, представляющих ведущие компании, государственные органы и экспертное сообщество. Более подробную информацию о программе, спикерах и участии можно узнать на официальном сайте мероприятия: ciet-turkmenistan.com ///nCa, 5 ноября 2025 г. (материал предоставлен организаторами CIET 2025)