Президент Туркменистана направился в США для участия в саммите С5+1

4 ноября Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Соединённые Штаты Америки в целях участия в Саммите в формате «Центральная Азия + США».

Как отмечается в комментарии государственного информационного агентства TDH, Туркменистан и США связывает многолетний дружественный диалог, выстраиваемый на принципах взаимного уважения и равноправия. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году сотрудничество между двумя странами поступательно расширяется, охватывая широкий спектр направлений – от политического и экономического до гуманитарного взаимодействия.

Межгосударственный политический диалог носит регулярный характер и имеет положительную динамику. Ежегодно проводимые двусторонние политические консультации служат эффективной площадкой для обсуждения прио­ритетных вопросов туркмено-американского партнёрства и его укреп­ления. Высоко оценивая статус нейтралитета Туркменистана, трижды признанного ООН, Соединённые Штаты Америки рассматривают его в качестве ключевого фактора стабильности в регионе Центральной Азии и инструмента превентивной дипломатии.

Межгосударственные отношения дополняются многосторонним взаимодействием в формате «Центральная Азия + США». В рамках рабочих групп по экономике, энергетике и охране окружающей среды данного формата стороны совместно разрабатывают новые подходы для расширения регионального партнёрства и решения общих задач.

Особое место в повестке сотрудничества занимает торгово-экономическая сфера. Здесь следует отметить большое значение деятельности Делового совета «Туркменистан–США», который с 2008 года служит эффективным механизмом налаживания двусторонних контактов по линии бизнес-сообществ.

В последние годы также активизировалось взаимодействие в гуманитарной области, что подтверждает стремление обеих стран к наращиванию культурных и образовательных обменов. Подписание в 2023 году Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования заложило прочный фундамент для последовательной работы в данном направлении.

Саммит с участием Президентов стран Центральной Азии и Президента Дональда Трампа состоится 6 ноября в Вашингтоне. ///nCa, 5 ноября 2025 г.