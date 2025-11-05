МОМ расширяет возможности женщин в Туркменистане: В Лебапе завершился второй выпуск программы швейного обучения для женщин

Сто девятнадцать женщин и девушек из числа афганского и местного сообществ Лебапского велаята успешно завершили трехмесячную программу профессионального обучения по шитью при поддержке неправительственной общественной организации «Ынамлы Дурмуш» в рамках регионального проекта Международной организацией по миграции (МОМ) «Комплексный план действий для Афганистана и соседних стран». Об этом сообщается в пресс-релизе Представительства МОМ в Туркменистане.

Обучение проводилось в группах по 30 человек на базе средней школы №23 Дяневского этрапа квалифицированными преподавателями Профессионально-технического лицея №15 Нефтеперерабатывающего завода г. Сейди и включало как теоретические, так и практические занятия. По отзывам преподавателей, участницы программы продемонстрировали высокий уровень вовлеченности и стремление к развитию и смогли успешно сдать выпускной экзамен, представив свои образцы одежды.

Всем выпускницам были выданы официальные сертификаты, подтверждающие их квалификацию швеи. Все выпускницы курса также были обеспечены профессиональными швейными машинами, закупленными МОМ для того, чтобы участницы проекта могли реализовать полученные навыки на практике и получать устойчивый доход.

«Обучение стало для меня настоящим стартом в моей самостоятельной профессиональной жизни. Благодаря курсам по шитью я получила знания, сертификат, и в подарок мне предоставили высококачественную швейную машинку. Вместе с несколькими подругами я смогла открыла собственный бизнес на дому, который приносит мне заработок. Огромное спасибо за такую возможность!», – рассказала выпускница курса Мухамметосманова Бахар.

Данная инициатива направлена на расширение экономических возможностей женщин и девушек из числа афганского сообщества, проживающего в Туркменистане, а также представительних местного населения. Данная группа является уже вторым выпуском женщин, обученных шитью и обеспеченных личными швейными машинами. Общее количество выпускниц составляет 239 человек.

Работа регионального проекта МОМ «Комплексный план действий для Афганистана и соседних стран» направлена на оказание комплексной поддержки афганскому сообществу, проживающему в Туркменистане, особенно женщинам и девочкам, для обеспечения долгосрочного устойчивого развития и социальной сплоченности на местном уровне.

Помимо профессионального обучения. проект успешно осуществляет работу Мобильного ресурсного центра, который на сегодняшний день предоставил медицинские и юридические консультации более чем 6000 бенефициаров из числа афганского и местного сообществ, проживающих в селах Ахалского и Лебапского велаятов. При поддержке проекта в селе Парахатчылык Ахалского велаята был модернизирован медицинский пункт для предоставления долгосрочных качественных медицинских услуг афганскому и местному сообществам. ///nCa, 5 ноября 2025 г.