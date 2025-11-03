Пленарная Сессия: Стратегические Направления Развития Строительной, Промышленной, Химической И Энергетической Отраслей Туркменистана

3 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялось торжественное открытие Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана».

Мероприятие проводится под эгидой Государственного концерна «Туркменхимия», Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана, Министерства энергетики Туркменистана, Министерства строительства и архитектуры Туркменистана, Государственного агентства по управлению дорожным строительством и Хякимлика города Ашхабада при содействии Turkmen Energy Forum.

Пленарное заседание, прошедшее в зале спортивного комплекса Национальной туристической зоны «Аваза», стало ключевым событием первого дня конференции. С приветственным словом выступил Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймурад Аннамамедов, который подчеркнул устойчивое развитие всех отраслей экономики страны под руководством Глубокоуважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

В своем обращении Б. Аннамамедов отметил, что в эпоху Возрождения новой эры мощные инфраструктурные и индустриальные проекты, реализуемые по всей стране, являются наглядным свидетельством успешного воплощения социально-экономических реформ, направленных на процветание и благополучие народа.

Особое внимание в выступлении уделено индустриализации страны и расширению производства на основе местного сырья, а также развитию экспортного потенциала и внедрению научно-технических инноваций. Было подчеркнуто, что в последние годы введены в эксплуатацию десятки современных промышленных объектов — цементные заводы, керамические комплексы, предприятия по производству стекла, удобрений и электроэнергии.

Заместитель Председателя Кабинета Министров также отметил динамичное развитие электроэнергетической отрасли, в том числе создание кольцевой энергосистемы Мары–Ахал–Балкан–Дашогуз, строительство новых солнечных и ветровых электростанций, а также реализацию международных энергетических проектов, включая линию электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

В рамках государственной инвестиционной политики, направленной на диверсификацию экономики и внедрение инноваций, в 2025 году в строительный и промышленный комплексы планируется направить свыше 40 миллиардов манат, из которых более 26 миллиардов будут вложены в производственные объекты, а 13 миллиардов — в социально-культурные сооружения.

По окончании пленарной сессии состоялась торжественная церемония награждения города Аркадаг, которому была дана высокая оценка за внедрение инновационных и «умных» инфраструктурных решений в рамках стратегии развития строительного и промышленного комплекса Туркменистана.

Признание города Аркадаг как первого «умного города» страны и его международные награды на World Smart City Expo 2024 стали символом новой эпохи технологического прогресса и устойчивого урбанистического развития.

Участники конференции выразили глубокую признательность Глубокоуважаемому Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову за создание благоприятных условий для развития отечественной промышленности и укрепления международного сотрудничества.

Более подробную информацию о программе, спикерах и участии можно узнать на официальном сайте мероприятия: ciet-turkmenistan.com

///nCa, 3 ноября 2025 г. (пресс-релиз предоставлен организаторами CIET 2025)