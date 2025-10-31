Встреча заместителей министров иностранных дел Туркменистана и Литовской Республики

29 октября 2025 года в рамках визита в Литовскую Республику, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с заместителем министра иностранных дел Литовской Республики Видмантасом Вербицкасом.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее положение и перспективы развития двусторонних связей между Туркменистаном и Литовской Республикой в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Дипломаты рассмотрели возможности организации взаимных встреч на высшем и высоком уровне, которые занимают ключевое место в дальнейшем развитии межгосударственного сотрудничества.

Подчёркнута необходимость укрепления межпарламентского диалога. В этой связи стороны обсудили возможности проведения первой встречи Туркмено-литовской межпарламентской группы дружбы.

Стороны отметили результативность партнёрства двух государств в рамках региональных и международных структур, в частности в ЕС и ООН.

Был проанализирован уровень развития торгово-экономических связей между двумя странами. В этом контексте подчеркнута роль Межправительственной туркмено-литовской комиссии по экономическому сотрудничеству и необходимость проведения очередного её заседания.

Также обсуждались вопросы по расширению транспортной взаимосвязанности между странами. В этой связи была выражена заинтересованность литовской стороны в развитии сотрудничества с Туркменистаном в транспортно-логистической сфере.

На переговорах была также отмечена значимость развития культурно-гуманитарного взаимодействия, в частности по линии образования, науки, спорта и туризма.

Стороны уделили особое внимание подготовке к Международному форума мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, Международного года мира и доверия, а также Международного дня нейтралитета.