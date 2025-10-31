Новая Страновая программа ПРООН определяет стратегическую дорожную карту для инклюзивного и устойчивого развития в Туркменистане

Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане с гордостью объявляет о запуске новой Страновой программы на 2026–2030 годы (CPD), обозначающей следующий этап сотрудничества с Правительством, гражданским обществом, частным сектором и международными партнёрами в области развития. Опираясь на успешные результаты предыдущего цикла, новая Программа подтверждает приверженность ПРООН поддержке Туркменистана в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) и национальных приоритетов развития.

Страновая программа на 2026–2030 годы полностью согласована с Рамочной программой сотрудничества ООН в области устойчивого развития (UNSDCF) на 2026–2030 годы и отражает стратегические ориентиры нового Стратегического плана ПРООН на 2026–2029 годы. Она также тесно связана с национальной программой Туркменистана «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально–экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», обеспечивая соответствие долгосрочному видению устойчивого развития страны.

«На протяжении трёх десятилетий ПРООН была надёжным партнёром Правительства и народа Туркменистана, превращая совместное видение лучшего будущего в реальность», – сказала г-жа Нарине Саакян, Представитель ПРООН в Туркменистане. «Сегодня мы запускаем новую Страновую программу ПРООН — стратегическую дорожную карту на следующие пять лет, которая опирается на наши достижения и углубляет сотрудничество в областях управления, инклюзивного роста, социального развития и устойчивого использования природных ресурсов. Руководствуясь Стратегическим планом ПРООН на 2026–2029 годы, новая программа определяет перспективный путь для продвижения национальных приоритетов Туркменистана и достижения Целей устойчивого развития.»

Программа сосредоточена на ключевых стратегических направлениях, которые объединяют управление, экономический рост, социальное развитие и устойчивость окружающей среды. ПРООН будет укреплять институты и систему государственного управления посредством цифровой трансформации, принятия решений на основе доказательной базы и улучшения качества предоставления услуг. Инклюзивный экономический рост будет поддерживаться через развитие частного сектора, упрощение торговых процедур, внедрение зелёных технологий и расширение возможностей женщин, молодежи и уязвимых групп. Устойчивость окружающей среды и климатическая устойчивость будут усилены за счёт интегрированного управления природными ресурсами, возобновляемой энергии, устойчивого сельского хозяйства и принципов циркулярной экономики. Система здравоохранения и социального обеспечения будет укреплена для обеспечения равного доступа к качественным услугам и цифровым решениям в сфере здравоохранения.

«ПРООН будет опираться на свои прочные партнёрские отношения с Правительством, агентствами ООН, глобальными фондами и международными финансовыми институтами для реализации комплексных программ, ориентированных на результат. Мы искренне благодарим наших партнёров и доноров за постоянное доверие и поддержку и остаёмся приверженными дальнейшему укреплению этого плодотворного сотрудничества в новом цикле программы для максимизации стратегического воздействия и долгосрочной устойчивости», – сказала г-жа Саакян.

Страновая программа на 2026–2030 годы задаёт перспективную повестку сотрудничества ПРООН с Туркменистаном, опираясь на стратегическое видение, партнёрство и инновации для продвижения устойчивости, инклюзивности и устойчивого развития для всех граждан. Через эту новую программу ПРООН подтверждает свою приверженность поддержке Туркменистана в построении устойчивого и инклюзивного будущего для всех.

Как ведущее агентство Организации Объединённых Наций в области международного развития, Программа развития ООН (ПРООН) работает в 170 странах и территориях, чтобы искоренить бедность и снизить неравенство. Мы помогаем странам разрабатывать политику, развивать лидерские навыки, создавать партнёрства и институциональные возможности для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Наша работа сосредоточена вокруг шести основных направлений развития, известных как наши «стратегические решения»: бедность и неравенство, управление, устойчивость, окружающая среда, энергетика и гендерное равенство.

///nCa, 31 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)