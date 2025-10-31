Непрерывная История Хлебной Культуры в Турции

Хлеб — основная пища человека. А в Турции хлеб — это не просто еда, а великое культурное наследие, насчитывающее тысячи лет. Археологические данные доказывают, что традиция хлебопечения зародилась вместе с оседлым образом жизни человечества.

История турецкого хлеба берет свое начало с эпохи неолита. На городище Чаталхёюк близ Коньи, внесенном в список ЮНЕСКО, ученые обнаружили остатки хлеба, приготовленного 8 600 лет назад. Это один из самых древних образцов заквасного хлеба в мире.

Помимо этого, 5000-летний хлеб, найденный в поселении Кюллюоба в провинции Эскишехир, содержал пшеницу и чечевицу. Интересно, что этот древний хлеб был не только пищей, но и символом религиозной веры: часть его была сожжена как жертвоприношение и закопана у порога дома.

Эти данные, дополненные обугленными образцами хлеба, датируемыми VII–VIII веками, найденными в Карамане и формами для хлеба из разрушенного города Харран в Шанлыурфе, свидетельствуют о глубоких корнях хлебной культуры в Турции.

У каждого региона Турции свой хлеб

Сегодня в Турции выпекаются десятки видов хлеба. Например:

На Черноморском побережье преобладает хлеб из кукурузной муки;

В Восточных регионах особое место занимает тандырный хлеб;

В центральной части Анатолии к супу и жаркому подают «базламу» (плоский хлеб).

Одним из самых популярных видов турецкого хлеба является пиде. Этот плоский хлеб, выпекаемый в дровяной печи, готовится с сыром, овощами или мясной начинкой.

Кроме того, традиция приготовления лаваша и юфки (тонкого теста), сохранявшаяся на протяжении веков как общее дело женщин, была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2016 году.

Лаваш чаще всего используется для заворачивания кебаба, донера и чиг-кёфте, а юфка — это тонкое тесто, предназначенное для завтрака с сыром и приготовления знаменитой пахлавы (баклавы).

Хлеб — это зеркало истории, быта и верований Анатолии. Каждый, кто путешествует по Турции, может ощутить эту тысячелетнюю традицию через вкус. ///nCa, 31 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)