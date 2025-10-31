Итоги первого дня Дней экономики Туркменистана в Германии: Подписано 12 меморандумов и проведено более 120 встреч

Франкфурт-на-Майне, 30 октября 2025 года — Первый день бизнес-форума “Дни экономики Туркменистана в Германии” в Франкфурте ознаменовался динамичными переговорами и значимыми соглашениями. Мероприятие, организованное для укрепления экономических связей между Туркменистаном и Германией, собрало более 230 участников, что подчеркивает растущий интерес к совместным проектам в сферах торговли, инвестиций и технологий.

В ходе форума состоялось 86 встреч в формате B2B (бизнес для бизнеса) и 38 встреч B2G (бизнес для государства), что позволило установить прямые контакты между туркменскими и немецкими компаниями. Эти переговоры охватили ключевые отрасли, включая сельское хозяйство, транспорт, логистику и инвестиции, способствуя обмену опытом и поиском новых возможностей для сотрудничества.

Всего с туркменской стороны в мероприятии приняли участие 106 человек: 43 представителя государственных организаций и 63 представителя частного сектора. С немецкой и международной стороны форум посетили 126 иностранных граждан, что в сумме составило 232 участника. Организаторы отмечают высокий уровень вовлеченности и конструктивный диалог, который уже привел к практическим результатам.

Кульминацией первого дня стало подписание 12 меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве. Эти документы закладывают основу для долгосрочного партнерства в различных секторах экономики. Среди ключевых соглашений:

– Меморандум между ассоциацией “Müsaid Hessen” (Германия) и TMT Consulting Group (Туркменистан),

– Меморандум между “Asset Capital” (Германия) и TMT Consulting Group;

– Меморандум между “Bey International FDI” (Германия) и TMT Consulting Group;

– Меморандум между компанией “John Deere” и туркменским предприятием Ojar Aziya

– Меморандум между “Wirtgen Group” (Германия) и Ojar Aziya ;

– Меморандум между “John Deere” и туркменской компании Yaş Syýahat ;

– Меморандум между “Zeppelin Baumaschinen” (Германия) и Yaş Syýahat.

Форум во Франкфурт-на-Майне проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты Туркменистана при содействии TMT Consulting Group, которая обеспечивает организационную и коммуникационную поддержку форума. ///nCa, 31 октября 2025 г.