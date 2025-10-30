Тарик Саиди

“Равенство и взаимоуважение” – это нечто большее, чем утопическая концепция в международных отношениях. Это важный и полезный инструмент современной дипломатии.

Откуда взялась идея равенства и взаимоуважения между нациями?

Идея о том, что ко всем странам следует относиться как к равным, восходит к 1648 году и Вестфальскому мирному договору, положившему конец десятилетиям жестоких религиозных войн в Европе. Основная концепция была проста: страны должны быть суверенно равны, что означает, что ни одна нация по своей сути не превосходит другую, независимо от того, насколько она велика, богата или могущественна. В договоре не использовалась фраза “взаимное уважение”, но идея была заложена в нем — уважать границы друг друга, не вмешиваться во внутренние дела и относиться друг к другу как к законным равным.

Для того времени это было революционным решением, поскольку оно позволило отойти от империй и феодальных иерархий, где одни правители были просто “выше” других. Вместо этого была создана система, в которой нации могли взаимодействовать друг с другом на относительно равных условиях.

Современная версия этой концепции по-настоящему оформилась в 1954 году, когда Китай и Индия сформулировали Пять принципов мирного сосуществования. Новые независимые азиатские страны пытались найти свое место в мире, где по—прежнему доминировали западные колониальные державы, и эти принципы – взаимное уважение суверенитета, ненападение, невмешательство, равенство и взаимная выгода, а также мирное сосуществование – дали им основу для противостояния как колониализму, так и давлению холодной войны от сверхдержав.

Ключевые моменты, когда страны действительно говорили о взаимоуважении и доверии

На протяжении всей истории было несколько важных случаев, когда государства открыто ссылались на эти принципы:

• Венский конгресс в 1814-1815 годах пытался восстановить баланс между европейскими державами после наполеоновских войн, хотя его целью было скорее сдерживание крупных игроков, чем реальное расширение возможностей небольших государств.

• Когда в 1919 году была создана Лига Наций, Япония предложила включить в пакт положение о расовом равенстве. Западные державы отвергли это предложение, что выявило неприятный разрыв между тем, что страны говорили о равенстве, и тем, что они на самом деле практиковали.

• Устав ООН 1945 года провозгласил суверенное равенство одним из своих основополагающих принципов — согласно международному праву, все государства-члены должны быть равны. Это произошло непосредственно на пепелище Второй мировой войны, когда агрессивные державы попирали права более слабых наций.

• На Бандунгской конференции 1955 года собрались страны Азии и Африки, которые стремились отстоять свою независимость и не хотели быть пешками в холодной войне. Они приняли Пять принципов как декларацию о том, что они не позволят ни США, ни Советскому Союзу помыкать ими.

• Совсем недавно мы увидели, что Китай ссылается на эти идеи в своей Инициативе по глобальной безопасности, и эта концепция регулярно поднимается в дискуссиях о реформировании ООН для устранения дисбаланса сил.

Как это выглядит на практике?

Теоретически равенство означает, что ни одна страна юридически не стоит выше другой. Все нации имеют одинаковые права на самоопределение и участие в мировых делах. Взаимное уважение означает уважение систем, культур и выбора друг друга без снисхождения или принуждения.

На практике это проявляется в таких вещах, как:

• Каждая страна получает один голос в Генеральной Ассамблее ООН, будь то США или крошечное островное государство

• Переговоры по международным договорам, на которых небольшие страны могут реально влиять на результаты, как в случае с Парижским соглашением по климату

• Разрешение споров с помощью таких органов, как Международный суд ООН, где дела решаются на основе закона, а не военной силы

• Торговые споры в ВТО, где развивающиеся страны могут бросить вызов экономическим гигантам с помощью официальных механизмов

• Культурные обмены и образовательные программы, способствующие взаимопониманию между странами

Но давайте будем честны — практика часто не оправдывает ожиданий. Экономическое давление, военные альянсы и старая добрая силовая политика часто берут верх над этими высокими идеалами.

Действительно ли это может сработать в отношениях между сильными и слабыми странами?

Вот где идеализм встречается с реальностью: подлинного равенства между сильными и слабыми нациями достичь трудно. Крупные страны, такие как США, Китай или Россия, обладают огромными рычагами воздействия с помощью экономической помощи, санкций или военного присутствия. По сути, они могут оказывать давление на небольшие страны, вынуждая их заключать неравноправные сделки.

Совет Безопасности ООН является прекрасным примером — право вето, которым обладают пять постоянных членов, полностью подрывает принцип равенства для всех остальных.

Тем не менее, есть надежда. Многосторонние институты могут усилить позиции небольших групп. Посмотрите на Норвегию, которая делает все возможное в вопросах климатической политики, или на Сингапур, успешно ведущий переговоры с Китаем через АСЕАН. Когда более слабые страны объединяются — через такие организации, как Движение неприсоединения или Африканский союз, – они могут создать более сбалансированные отношения.

Итог? Это достижимо, но обычно только тогда, когда могущественные государства предпочитают сдерживать себя или когда более мелкие государства формируют эффективные коалиции. Реальная политика по-прежнему доминирует чаще всего.

Почему эта концепция на самом деле важна

Когда страны строят свои отношения на равенстве и взаимном уважении, обычно происходят позитивные сдвиги:

• Меньше конфликтов: когда страны не чувствуют себя эксплуатируемыми или неуважаемыми, они с меньшей вероятностью будут воевать. Это предотвращение конфликтов.

• Улучшение сотрудничества: Решение глобальных проблем, таких как пандемии или изменение климата, требует от всех совместной работы, что намного проще, когда все голоса услышаны.

• Экономические выгоды: Справедливая торговля и инвестиции обеспечивают устойчивый рост для всех, а не только для сильных мира сего, отбирающих ресурсы у слабых.

• Более сильные институты: Международные организации работают лучше, когда страны действительно доверяют им и чувствуют, что к ним относятся справедливо.

• Культурное взаимопонимание: Подлинные программы обмена и дипломатия разрушают стереотипы и создают долгосрочную гармонию.

Что происходит, когда мы игнорируем взаимоуважение

Игнорирование этих принципов приводит к предсказуемым катастрофам:

• Новые войны: дисбаланс сил провоцирует вторжения, опосредованные конфликты и тот вид имперского превосходства, который мы наблюдали на протяжении всей истории.

• Экономическая эксплуатация: более слабые страны попадают в ловушку несправедливых соглашений, которые увеличивают разрыв между богатыми и бедными странами.

• Разрушение сотрудничества: Когда страны чувствуют себя ущемленными, они прекращают участвовать в международных институтах, что снижает эффективность этих институтов.

• Внутренняя нестабильность: страны, которыми помыкают, часто испытывают внутренние беспорядки, которые могут выходить за границы.

• Долгосрочный негативный эффект: Даже могущественные страны расплачиваются за это – неконтролируемое господство в конечном итоге провоцирует сопротивление, изоляцию или контрсоюзы.

Почему нам все еще нужен этот идеал

В нашем взаимосвязанном мире равенство и взаимоуважение — это не просто красивые идеи, это практическая необходимость. Они противоречат принципу “кто сильнее, тот и прав”, который принес столько исторических страданий. Они соответствуют основным принципам прав человека, напоминая нам о том, что неравноправные отношения между нациями часто отражают и усиливают расовую и культурную иерархию.

Взгляните на Европейский союз: Германия и Мальта совершенно неравны по размеру и власти, но институциональная структура ЕС рассматривает их как равных. Результат? Беспрецедентное процветание и мир в регионе, который веками находился в состоянии войны.

В конечном счете, ни одна страна в отдельности не может вечно доминировать, не сталкиваясь с последствиями. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся — изменение климата, пандемии, экономические кризисы — требуют коллективных действий. А коллективные действия требуют, чтобы каждый имел право голоса при принятии решений. Вот почему, несмотря на все запутанные реалии международной политики, концепция равенства и взаимного уважения остается незаменимой. /// nCa, 30 октября 2025 г.