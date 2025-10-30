Мастер спорта Вепалы Халынязов выигрывает Кубок Шахматной федерации Туркменистана

В Ашхабаде завершился один из самых значимых турниров национального шахматного календаря — Кубок Шахматной федерации Туркменистана, который проходил с 19 по 27 октября 2025 года в стенах Специализированной шахматно-шашечной школы столицы. Турнир собрал сильнейших шахматистов страны и стал настоящим праздником интеллекта и мастерства.

По итогам напряжённой борьбы заслуженную победу одержал мастер спорта Вепалы Халынязов, студент Туркменского государственного архитектурно-строительного института. Набрав 9 очков из 11 возможных, воспитанник Лебапской шахматной школы, который сейчас продолжает заниматься в специализированной Ашхабадской шахматно – шашечной школе Вепалы уверенно занял первое место и повысил свой рейтинг на 22,2 пунктов, закрепив за собой статус одного из лидеров национальных шахмат.

На полшага от чемпиона остановился Ахмет Губатаев, студент Туркменского государственного института физкультуры и спорта, занявший второе место с результатом 8,5 очков из 11 возможных и повысил свой рейтинг на 20,6 пунктов. Ахмет одновременно является учеником специализированной шахматно – шашечной школы города Ашхабада.

Третье место занял также представитель того же института — Аманмухаммет Хоммадов, который завершил турнир с 8,5 очками из 11 возможных и вошёл в тройку сильнейших, повысив свой рейтинг на 3,6 пунктов. Аманмухаммет тоже является учеником специализированной шахматно – шашечной школы города Ашхабада.

Лучшие среди девушек

В женском зачёте ярко проявила себя Шохрадова Лейла — студентка Международного университета нефти и газа имени Ягшыгельди Какаева, представляющая Лебапский велаят. Она набрала 7,5 очков из 11 и уверенно стала лучшей среди девушек. Лейла ещё является ученицей специализированной шахматно – шашечной школы города Ашхабада.

На втором месте — Сейильханова Гульмира, ученица 41-й специализированной школы города Туркменабат, а третье место заняла Джахан Реджепова, 15-летняя перспективная шахматистка, также из Лебапского велаята и член национальной женской сборной Туркменистана.

Путёвки в Высшую лигу 2026

Помимо медалей, в основном турнире Кубка Федерации (Категория А) разыгрывались и путёвки в Высшую лигу Туркменистана 2026 года. Их обладателями стали Ахмет Губатаев и Шохрадова Лейла по скольку у Вепалы Халынязова уже имелось право на участие в высшей лиге.

Турнир категории B

Параллельно проходил турнир Категории B, где соревновались игроки с рейтингом ниже 1700. Победительница и ученица специализированной шахматно-шашечной школы города Ашхабада стала Иминова Залина, набравшая 8 очков из 11. На втором месте — Сердарова Нурана, также с 8 очками, а бронзовую награду завоевала Рахмедова Жасмин. Нурана одновременно является ученицей специализированной шахматно-шашечной школы города Ашхабада.

Рапид и Блиц

После завершения классического турнира 25 октября состоялись соревнования по рапиду и блицу, продлившиеся до 27 октября.

Результаты Рапид A:

Мерген Какабаев Сылыев Недир Аманмухаммет Хоммадов

Результаты Рапид B:

Джапаров Азымгельди ученик специализированной шахматно – шашечной школы города Ашхабада. Ахмедов Мукам Иминова Залина ученица специализированной шахматно – шашечной школы города Ашхабада.

Результаты Блиц A:

Атабаев Максат Аманмухаммет Хоммадов Ахмет Губатаев

Результаты Блиц B:

Овганов Абдырахым Ходжаев Сойенч ученик специализированной шахматно – шашечной школы города Ашхабада. Джанбеков Ахмет

В турнире Категории А приняли участие 81 шахматист, а в Категории B — 363 участника, что стало ярким показателем растущего интереса к шахматам в стране.

Подробные результаты турнира доступны по ссылке:

https://s3.chess-results.com/tnr1259984.aspx?lan=11&SNode=S0

///nCa, 30 октября 2025 г. (В сотрудничестве с Федерацией шахмат Туркменистана)