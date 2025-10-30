Дни экономики Туркменистана в Германии: Туркменистан наметил путь к углублению экономического партнерства с Германией на форуме во Франкфурте

Эльвира Кадырова

Высокопоставленные официальные лица Туркменистана заявили об амбициозных планах по расширению сотрудничества с Германией на форуме “Дни экономики Туркменистана” во Франкфурте, представив картину страны, добивающейся устойчивого экономического роста и активно стремящейся углубить свою интеграцию в мировые финансовые рынки.

Выступая на форуме 30 октября 2025 года, заместитель министра финансов и экономики Б. Яллаков и заместитель начальника управления международных финансов Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана С. Юсупов подчеркнули сильные макроэкономические основы своей страны и открытость к стратегическому партнерству с немецкими финансовыми институтами и предприятиями. Форум проходил в период, объявленный Организацией Объединенных Наций Международным годом мира и доверия, по инициативе самого Туркменистана, что придало символический вес дискуссиям о расширении двусторонних отношений.

Представленные экономические данные обрисовали убедительную картину стабильности и роста. За первые девять месяцев 2025 года экономика Туркменистана выросла на 6,3 %, а ВВП за первые восемь месяцев текущего года достиг 48,7 миллиарда долларов, по сравнению с ВВП за весь 2024 год, который превысил 68,7 миллиарда долларов. Эта траектория роста сохранялась даже в условиях, которые официальные лица назвали сложными глобальными условиями, характеризующимися геополитической нестабильностью, режимами санкций и валютными ограничениями.

Пожалуй, самым поразительным является финансовая дисциплина Туркменистана. Согласно данным Fitch Ratings, на конец 2024 года внешний долг составлял всего 4,1 % от ВВП, при этом, согласно прогнозам, к середине 2025 года он снизится до 3,3 %, согласно данным, приведенным официальными лицами. Что еще более примечательно, с января 2022 года внутренний долг страны остается на нулевом уровне. Такой консервативный подход к заимствованиям в сочетании с уровнем инфляции, составляющим всего 3,8 % в 2024 году и 3,9 % в течение первых трех кварталов 2025 года, помог Туркменистану получить долгосрочный кредитный рейтинг Fitch Ratings на уровне BB- со стабильным прогнозом, что значительно повысило его привлекательность для международных инвесторов.

Показатели внешней торговли страны были столь же высокими: внешнеторговый оборот достиг 19,7 миллиарда долларов в 2024 году и 14,1 миллиарда долларов за первые восемь месяцев 2025 года. Важно отметить, что экспорт неизменно превышает импорт, а углеводороды и продукты их переработки составляют основу экспортных поступлений. Помимо природного газа, Туркменистан успешно диверсифицировал свою экспортную базу, включив в нее нефтепродукты, газохимию, нефтехимическую продукцию, электроэнергию, минеральные удобрения, строительные материалы, текстиль и продукты питания.

Приток инвестиций в экономику Туркменистана демонстрирует устойчивую динамику и к концу 2024 года составил более 12,1 миллиарда долларов, что на 9 % больше, чем в 2023 году. Иностранные инвестиции составили 11,6 % от общего объема инвестиций, составив почти 5 миллиардов манатов и продемонстрировав впечатляющий рост на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые восемь месяцев 2025 года общий объем инвестиций достиг 8,3 миллиарда долларов, причем приоритетными отраслями являются нефть и газ, нефтехимия, энергетика, строительство и сельское хозяйство.

Существующее партнерство с немецкими финансовыми институтами уже принесло существенные результаты. Юсупов подчеркнул, что Deutsche Bank, Commerzbank и экспортно-кредитное агентство Euler Hermes зарекомендовали себя надежными партнерами в реализации проектов в ключевых секторах туркменской экономики, включая текстиль, строительные материалы, медицинское оборудование, нефть и газ, а также газохимию, общий объем сотрудничества которых достигает примерно 700 миллионов долларов.

Помимо этих цифр, официальные лица Туркменистана подчеркнули важность реформ, направленных на создание, по словам Яллакова, конкурентной деловой и инвестиционной среды. Налоговый режим остается стабильным на протяжении последних двух десятилетий, и только 6 основных видов налогов, ставки которых остаются неизменными, обеспечивают предсказуемость для инвесторов. Налоговое администрирование модернизируется за счет перехода на цифровые технологии, а процесс подачи документов упрощается. О любых изменениях в налоговом законодательстве оперативно сообщается по нескольким каналам, включая средства массовой информации, налоговые органы и официальные веб-сайты.

Банковский сектор претерпел особенно заметную модернизацию. В настоящее время туркменские банки предлагают комплексные услуги, включая корпоративное и розничное кредитование, торговое и проектное финансирование, депозиты, банковские карты, а также внутренние и международные платежные системы. Интеграция в международные структуры является обширной: банки подключены к национальной платежной системе Центрального банка, национальной системе банковских карт, SWIFT и глобальным сетям Visa и Mastercard. Стремительное развитие электронной коммерции, интернет-банкинга и мобильного банкинга значительно повысило доступность и удобство для пользователей.

Прозрачность и соответствие требованиям стали отличительными чертами финансового сектора Туркменистана. С 2011 года все банки работают в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, подготавливая финансовую отчетность по МСФО и проходя ежегодные независимые аудиты. Сектор строго придерживается национального и международного законодательства по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и коррупцией. Банки внедрили автоматизированные системы финансового мониторинга, применяют к клиентам подходы, основанные на оценке рисков, следуют протоколам “Знай своего клиента” и проводят тщательные процедуры due diligence. Партнерские отношения с международными поставщиками информационных услуг, такими как LexisNexis Risk Solutions и Refinitiv, подчеркивают эту приверженность лучшим мировым практикам.

Что особенно важно для международных партнеров, туркменские банки строго соблюдают режимы санкций, введенные Организацией Объединенных Наций, Соединенными Штатами, Европейским союзом и странами G7, систематически выявляя и предотвращая транзакции, нарушающие существующие ограничения. Такая приверженность международным нормам отражает решимость Туркменистана быть надежным партнером с высокой международной репутацией.

Заглядывая вперед, туркменские официальные лица изложили амбициозное видение структурных экономических преобразований. Под руководством Президента Сердара Бердымухамедова в стране реализуется индустриально-инновационная модель развития, направленная на диверсификацию экономики, переход к экологически чистым технологиям, внедрение цифровых технологий и развитие экономики замкнутого цикла с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Цель состоит в создании конкурентоспособной отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью на основе местного сырья и ресурсов, пригодной как для внутреннего потребления, так и для экспортных рынков.

Важное место в этих планах отводится развитию инфраструктуры. Туркменистан позиционирует себя как важнейший узел транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, используя свое стратегическое расположение на пересечении многочисленных межрегиональных торговых путей. В стране функционируют семь международных аэропортов и разработаны перспективные железнодорожные маршруты, включая участие в транзитном коридоре ТРАСЕКА. Страна расположена на Транскаспийском международном транспортном маршруте, соединяющем Европу и Китай, через Туркменистан проходит восточное ответвление транспортного коридора Север-Юг вдоль побережья Каспийского моря и участвует в Лазуритовом коридоре, соединяющем Афганистан с Турцией.

В этом году планируется завершить строительство третьей очереди автомагистрали Ашхабад-Туркменабат, что еще больше укрепит связь с Узбекистаном. Международный морской порт Туркменбаши, обладающий современной инфраструктурой и логистическими возможностями, улучшил доступ к мировым судоходным маршрутам и увеличил объемы морской торговли. Эти разработки призваны облегчить выход отечественных производителей на новые зарубежные рынки и укрепить сотрудничество с партнерами по всей Европе, Азии и Северной и Южной Америке.

Туркменистан также активно работает над вступлением во Всемирную торговую организацию, уделяя особое внимание доработке Меморандума о внешнеторговом режиме и поэтапному внедрению стандартов и правил ВТО. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с Секретариатом ВТО и другими международными организациями с целью определения оптимальных условий для реализации тарифной политики в приоритетных секторах экономики.

Для немецких предприятий и финансовых институтов официальные л конкретные области, в которых сотрудничество могло бы расшириться. К ним относятся финансовые услуги и инвестиции, документарный бизнес и торговое финансирование, развитие банковской инфраструктуры с использованием современных цифровых технологий и подготовка высококвалифицированного персонала. Приоритетными секторами для сотрудничества являются транспортные и логистические коридоры, энергетическое взаимодействие и устойчивое развитие, цифровая экономика и инициативы электронного правительства, а также управление сельским хозяйством и водными ресурсами.

Форум представлял собой нечто большее, чем просто презентацию статистических данных и направлений политики. Он продемонстрировал решимость Туркменистана углублять свою интеграцию в мировую экономику, несмотря на сложную международную обстановку. Как подчеркнул Юсупов, страна последовательно движется к более активному участию на мировых финансовых рынках, увеличению международных инвестиций и расширению финансовых связей с зарубежными партнерами. Дух дружбы, взаимного уважения и доверия, который, по словам официальных лиц, исторически характеризовал туркмено-германские отношения, закладывает основу для того, что, как надеются обе стороны, станет расширенным и взаимовыгодным партнерством в предстоящие годы. ///nCa, 30 октября 2025 г.