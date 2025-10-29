ПРООН запускает проект по разработке Национального плана финансирования биоразнообразия Туркменистана

Ашхабад, 29 октября 2025 г.: Сегодня прошёл вводный семинар в рамках проекта ПРООН «Комплексная программа по поддержке разработки планов финансирования биоразнообразия», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуемого в партнерстве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана. Цель проекта — оказать содействие стране в разработке и внедрении Национального плана финансирования биоразнообразия в соответствии с Глобальной рамочной программой по сохранению биоразнообразия и целями Конвенции о биологическом разнообразии (КБР).

Мероприятие ознаменовало первые шаги в реализации проекта созданием Национального руководящего совета — ключевого органа, который будет обеспечивать стратегическое руководство, согласовывать усилия партнеров и координировать выполнение проекта на национальном уровне.

В семинаре приняли участие представители разных ведомств — ключевых государственных министерств, финансовых организаций, частного сектора, гражданского общества, академической сферы и международных партнеров. Участники обменялись мнениями о национальных приоритетах в области биоразнообразия, текущих потребностях в финансировании природоохранных мероприятий и возможностях мобилизовать как государственные, так и частные ресурсы для защиты биоразнообразия. Обсуждения также касались согласования национальных действий с Куньмин-Монреальской Глобальной рамочной программой по сохранению биоразнообразия, которая призывает закрыть глобальный разрыв в финансировании биоразнообразия с помощью более эффективных и инновационных финансовых подходов.

«Важно интегрировать финансирование биоразнообразия в процессы национального развития и бюджетного планирования, чтобы обеспечение сохранения природных ресурсов стало неотъемлемой частью устойчивого экономического развития», – сказал Фархат Орунов, Программный аналитик экологического портфеля ПРООН в Туркменистане. «Такой подход поможет укрепить институциональный потенциал, содействовать межсекторальному сотрудничеству, а также обеспечить эффективное использование экологических средств».

«Эта инициатива представляет собой практический шаг к созданию устойчивой системы финансирования биоразнообразия в Туркменистане», – подчеркнула Кристина Орлова, национальный координатор проекта. «Комплексная программа предоставляет стране знания, инструменты и партнёрства, необходимые для расширения инвестиций в природу. Сегодняшний семинар стал важной вехой, закладывающей прочную основу для прозрачной, инклюзивной и ориентированной на результаты реализации».

О проекте:



Программа ПРООН/ГЭФ «Комплексная программа по поддержке разработки планов финансирования биоразнообразия» реализуется в ряде стран с целью содействия созданию устойчивых финансовых решений для сохранения биоразнообразия, интеграции экологических приоритетов в национальные стратегии развития и продвижения инновационных «зелёных» механизмов финансирования. Связывая защиту биоразнообразия с национальным развитием и финансовым планированием, Комплексная программа способствует построению устойчивого, ориентированного на природу будущего для всех. ///nCa, 29 октября 2025 г. (совместно с ПРООН Туркменистан)