Миссия Европейского регионального бюро ВОЗ прибыла в Туркменистан для поддержки валидации элиминации передачи гепатита B и сифилиса от матери ребенку

АШХАБАД, Туркменистан – 25 октября 2025 г. В Ашхабаде завершила свою работу консультативно-техническая миссия Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ/ВОЗ). Миссия, проходившая с 20 по 25 октября 2025 года, была направлена на поддержку Туркменистана в процессе валидации элиминации вертикальной (от матери ребенку) передачи гепатита B и сифилиса.

В состав делегации экспертов вошли д-р Вячеслав Граньков, координатор Европейского регионального бюро ВОЗ по элиминации вертикальной передачи вирусных гепатитов и ИППП, а также специалисты Института Роберта Коха (Германия): д-р Майкл Брандл (аспекты программы по гепатиту B), д-р Джулия Мутевелли (качество данных) и Ида Сперле-Хойпель (системы здравоохранения).

Основными целями миссии были оказание технической помощи Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и оценка прогресса в достижении национальных целей. Эта работа согласуется с Региональными планами действий по ликвидации СПИДа, вирусных гепатитов и ИППП на 2022–2030 годы и поддерживает региональную инициативу «Тройная элиминация».

В течение пятидневного визита команда миссии провела встречи высокого уровня с руководством Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, включая заместителей министра и руководителей департаментов. Программа также включила посещение ключевых национальных учреждений здравоохранения, таких как Дирекция центров инфекционных болезней, Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребенка, Центр общественного здравоохранения и питания и Национальное общество Красного Полумесяца.

Ключевым событием стал семинар Национальной рабочей группы 23 октября, посвященный разработке подробной дорожной карты и плана действий по валидации двойной элиминации в Туркменистане. Миссия завершилась подведением итогов в Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Страновом офисе ВОЗ для обсуждения результатов и планирования дальнейших шагов. ///nCa, 27 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)