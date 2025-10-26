«Дружба – неиссякаемое сокровище»: Посол Казахстана в Туркменистане провел торжественный прием по случаю Дня Республики

25 октября 2025 года, Посол Казахстана в Туркменистане Нурлан Ногаев провел в Ашхабаде торжественный прием по случаю национального праздника своей страны – Дню Республики.

В Качестве главного гостя от имени правительства Туркменистана на торжестве присутствовал вице-премьер Ходжамурад Гельдымурадов, курирующий финансово-экономический сектор.

Приветствуя гостей Посол Ногаев обозначил достижения Казахстана, вклад страны в глобальную безопасность и устойчивое развитие, а также крепнущие связи с Туркменистаном, основанные на взаимном доверии и стратегическом партнерстве.

Среди ключевых приоритетов внешней политики Казахстана – участие в глобальных инициативах ООН, укрепление политико-экономической дипломатии и содействие устойчивому развитию. Отказ от четвертого по мощи ядерного арсенала, унаследованного от СССР, стал важным вкладом Казахстана в международное разоружение и укрепление глобальной безопасности.

Посол подчеркнул, что Казахстан выступил инициатором создания Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.

Казахстан демонстрирует впечатляющие экономические достижения. За годы независимости ВВП страны вырос в 16 раз, достигнув в 2024 году 288 млрд долларов. ВВП на душу населения составил 14,4 тысячи долларов, что приблизило Казахстан к группе стран с высоким уровнем доходов. За 30 лет в экономику было привлечено более 400 млрд долларов инвестиций, что свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате и доверии международного сообщества.

Особое внимание в выступлении Посла было уделено казахстанско-туркменским отношениям, которые переживают качественно новый этап развития. Ногаев подчеркнул, что локомотивом этого процесса является добрая воля лидеров двух стран – Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Казахстан и Туркменистан активно развивают взаимодействие в сферах транспорта, логистики, энергетики и сельского хозяйства. Через территорию Казахстана осуществляется транзит туркменского газа, а железнодорожная магистраль «Казахстан – Туркменистан – Иран» служит кратчайшим маршрутом к странам Персидского залива.

Культурно-гуманитарные связи также укрепляются. В 2024 году в Астане был установлен памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги, а в Ашхабаде – памятники казахским просветителям Абаю Кунанбаеву и Курмангазы Сагырбайулы.

2025 год стал знаковым для обеих стран. Казахстан отметил 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а Туркменистан празднует 30-летие своего нейтралитета, признанного ООН. Ногаев отметил, что эти события отражают историческую преемственность и общие достижения двух народов.

Посол процитировал казахскую мудрость: «Дружба – неиссякаемое сокровище», «Исток благополучия – единство», а также туркменскую поговорку: «Дерево сильно корнями, народ – единством». Эти слова, по его мнению, идеально отражают дух казахстанско-туркменских отношений.

Ниже приводим полный текст выступления Посла Нурлана Ногаева:

Уважаемый Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамурад Гельдымурадов!

Ваши Превосходительства!

Дамы и господа! Дорогие друзья!

Добро пожаловать на торжественный прием, посвященный национальному празднику Казахстана – Дню Республики!

Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за то, что разделили с нами этот знаменательный вечер.

Расширение участия в глобальных инициативах Организации Объединенных Наций и других международных организаций, направленных на устойчивое развитие, построение взаимовыгодных отношений, и углубление политико-экономической дипломатии остаются ключевыми приоритетами внешней политики страны.

Закрытие Семипалатинского ядерного полигона в 1991 году и отказ от четвертого по мощи ядерного арсенала, унаследованного Казахстаном от Советского Союза, стали реальным вкладом нашей страны в международные усилия по разоружению и укреплению глобальной безопасности.

За 42 года на Семипалатинском полигоне было проведено более 460 ядерных испытаний. Именно Казахстан стал одним из инициаторов и соавторов создания Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.

Страна инициирует крупные региональные проекты в сферах энергетики, транспорта, торговли и цифровых технологий.

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, сотрудничество в рамках проекта «Один пояс – один путь» и активное участие в Евразийском экономическом союзе подтверждают приверженность нашей страны укреплению глобальных экономических связей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании подчеркнул важность синхронного обеспечения конституционных, политических, экономических, социальных, управленческих и социально-культурных условий и факторов, направленных на перезагрузку всех сфер общества.

За годы независимости Казахстан совершил колоссальный экономический рывок. С момента обретения независимости объем ВВП страны вырос более чем в 16 раз и достиг в 2024 году 288 млрд долларов.

По итогам прошлого года ВВП на душу населения достиг

14,4 тысяч долл., что приблизило Казахстан к группе стран с высоким уровнем доходов.

За 30 лет независимости в нашу экономику было привлечено более 400 млрд долл., что говорит о благоприятном инвестиционном климате и высоком доверии мирового сообщества.

Активно развивается наше торгово-экономическое сотрудничество с другими странами.

Наша главная задача – стать передовой и конкурентоспособной нацией, повысить благосостояние населения, сохранить стабильность в стране и обеспечить общественное согласие.

Дамы и господа! Дорогие друзья!

Хочу подчеркнуть, что Казахстан всегда был заинтересован в стабильном и благополучном развитии ближайших соседей, укреплении взаимного доверия и признания общих интересов.

Современный мир требует от нас единства, политической воли и решительных действий.

Сегодня мы осознаем, что в условиях сложной международной обстановки, тесное взаимодействие, прогнозируемые и стабильные отношения между странами являются единственной возможностью для поступательного и устойчивого развития, решения общих насущных проблем.

Хочу обратиться к мудрости наших предков. У казахов говорят: «Достық – таусылмас қазына», «Ырыс алды – ынтымақ», что означает «Дружба – неиссякаемое сокровище», «Исток благополучия – единство».

Эти слова как нельзя лучше отражают дух отношений между Казахстаном и Туркменистаном.

2025 год является знаковым для наших стран.

Это год великих юбилеев, которые подчеркивают нашу историческую преемственность и достижения.

В этом году мы отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

2025 год ознаменован для Туркменистана несколькими важными датами.

Особо хочу отметить 30-летие нейтралитета Туркменистана – признанного ООН статуса, который стал важным фактором стабильности и развития во всем Центральноазиатском регионе.

Также по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла Резолюцию об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Это стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира и устойчивого развития.

В целом необходимо отметить, что за более 30 лет дружбы и взаимодействия между Казахстаном и Туркменистаном было много достижений и важных событий.

За столь короткий по историческим меркам период наши страны прожили целую эпоху, эпоху становления государственности, укрепления национальной идентичности.

Казахстан и Туркменистан всегда оказывали друг другу взаимную поддержку.

Говоря о современном уровне казахстанско-туркменских отношениях, хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время они переживают качественно новый этап своего развития.

При этом локомотивом данного процесса выступают добрая политическая воля наших лидеров – глубокоуважаемых Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова.

Итоги государственного визита Президента Туркменистана в Казахстан в октябре 2022 года и визита Главы Казахстана в Туркменистан в октябре 2024 года придали мощный импульс укреплению двустороннего сотрудничества, подтвердив стратегический характер наших отношений.

Значительному раскрытию потенциала взаимодействия способствовал визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, глубокоуважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова в Туркестан в апреле текущего года.

Новым содержанием наполняется сотрудничество в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство.

Через территорию Казахстана осуществляется транзит туркменского газа.

Железнодорожная магистраль «Казахстан – Туркменистан – Иран» является кратчайшим маршрутом, связывающим со странами Персидского залива.

Наши государства активно работают над увеличением пропускной способности этого маршрута.

Казахстан и Туркменистан предоставляют партнерам благоприятные условия для транспортировки товаров на внешние рынки через морские порты Актау, Курык и Туркменбаши.

Сегодня перед нашими государствами стоят совместные задачи по увеличению взаимной торговли, развитию кооперации в сфере энергетики, промышленности, транспорта и логистики, в том числе проработка совместных проектов, а также по налаживанию межрегионального сотрудничества.

Активно развиваются культурно-гуманитарные связи.

В прошлом году в Астане был воздвигнут памятник выдающемуся сыну туркменского народа Махтумкули Фраги, а в Ашхабаде открыты памятники великому просветителю и мудрецу Абаю Кунанбаеву и отцу кюев Құрманғазы Сағырбайұлы.

Мы высоко ценим поддержку туркменскими друзьями инициативы Казахстана о создании в Алматы Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана.

В целом, наши двусторонние отношения являются примером подлинного добрососедства и стратегического партнерства.

В этот знаменательный для народа Казахстана день позвольте особо отметить личный огромный вклад Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты, глубоуважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова, Президента Туркменистана, глубоуважаемого Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова в становление, развитие и укрепление многопланового сотрудничества между Республикой Казахстан и Туркменистаном.

Уважаемые дамы и господа! Дорогие гости!

Мы убеждены, что подлинное величие государства заключено не только в экономических показателях, но и в крепости его дружеских связей.

Резюмируя свое выступление туркменской народной мудростью: «Агач неге даянар, гоюн неге – билелиш», что означает «Дерево сильно корнями, народ – единством», хочу отметить главное, мы искренне заинтересованы в установлении самых тесных и взаимовыгодных отношений с Туркменистаном.

Пользуясь случаем, желаю все крепкого здоровья и успехов, а братскому туркменскому народу – мира, благополучия и процветания.

Благодарю за внимание! ///nCa, 26 октября 2025 г.

