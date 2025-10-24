Встреча Посла Туркменистана с Послом Хорватии в Румынии: обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества

24 октября 2025 года в Посольстве Республики Хорватия в Румынии состоялась встреча Посла Туркменистана в Румынии А.Аннаева с Послом Хорватии в Румынии госпожой Марией Капитанович.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и выразили готовность к дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами.

Было отмечено, что состоявшийся 7-8 октября 2025 года визит Министра иностранных и Европейских дел Республики Хорватия Гордана Грлика-Радмана в Туркменистан способствовал углублению взаимопонимания и дал новый импульс развитию сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Стороны подчеркнули важность последовательного проведения двусторонних встреч, деловых контактов и взаимных визитов, а также активного участия в международных мероприятиях, направленных на дальнейшее укрепление дружественных связей между Туркменистаном и Хорватией. ///nCa, 24 октября 2025 г.