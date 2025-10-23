Туркменская делегация приняла участие в 5-ом Тбилисском форуме Шелкового пути



22 октября 2025 года туркменская делегация во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашид Мередовым приняла участие в 5-ом Тбилисском форуме Шелкового пути.

Международный форум, проходящий под лозунгом «Инвестируй в связность- развивайся в стабильности», собрал более 2000 участников из более чем 60 стран мира, включая высокопоставленных правительственных лиц, руководителей деловых кругов, лидеров международных организаций и финансовых институтов, а также представителей средств массовой информации. С момента своего появления в качестве ключевой инициативы, объявленной на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году, Тбилисский форум Шелкового пути превратился в ведущее международное мероприятие, которое последовательно способствует стратегическим дискуссиям по вопросам торговли, транспорта, энергетики и цифровых связей.

Выступая на форуме Министр отметил, что Туркменистан рассматривает безопасность как всеобъемлющую и неделимую концепцию, включающую в себя множество аспектов. В этой связи Туркменистан предлагает рассмотреть возможности разработки Глобальной стратегии безопасности, которая должна основываться на трех столпах: доверие между странами, превентивная дипломатия и практическое применение принципов нейтралитета.

Туркменистан придает особое значение реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и укреплению глобальной экономической, транспортной и энергетической взаимосвязи; считает целесообразным объединить усилия в создании международной платформы по защите экосистем Каспийского и Черного морей. Туркменистан выступает за укрепление верховенства международного права и предложил объявить 2028 год Годом международного права.

В рамках форума также состоялись панельные сессии по вопросам транспорта и логистики, развития «Срединного коридора», энергетики и цифровых технологий, а также инвестиционного климата и возможностей Грузии. ///nCa, 23 октября 2025 г.