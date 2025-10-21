Вновь назначенный Посол Индии вручил копии верительных грамот в МИД Туркменистана

20 октября 2025 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вновь назначенным Послом Индии в Туркменистане Бандару Вилсонбабу, в ходе которой Посол вручил туркменской стороне копии верительных грамот.

Министр иностранных дел Туркменистана поздравил Посла с назначением на ответственный пост и пожелал успехов в работе.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень политико-дипломатического диалога, а также торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Было особо отмечено, что взаимные визиты на высшем уровне играют ключевое значение в развитии межгосударственных связей.

На встрече рассмотрено взаимодействие двух государств в рамках международных и региональных структур. В этой связи подчёркнута последовательная поддержка Индией курса постоянного нейтралитета Туркменистана и его международных инициатив во имя мира и устойчивого развития.

Кроме этого, дипломаты высоко оценили двустороннее сотрудничество по линии культуры и образования и обменялись мнениями по его дальнейшему развитию.

Посол Бандару Вилсонбабу выразил благодарность туркменской стороне за гостеприимство и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей между двумя странами. ///nCa, 21 октября 2025 г.