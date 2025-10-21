Визит Рашида Мередова в Тбилиси: Туркменистан и Грузия подтверждают приверженность дружественным отношениям

21 октября 2025 года, в Тбилиси состоялась встреча вице-премьера и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, на которой были подтверждены традиционно дружественные отношения между двумя странами, сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

В ходе переговоров стороны отметили значимость недавних визитов на высоком уровне, которые способствовали дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей, с акцентом на совместную работу Грузии и Туркменистана по развитию Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад.

Министры подчеркнули плодотворное сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами двух стран, особо отметив взаимную поддержку в рамках международных организаций. Они выразили надежду на продолжение этого взаимовыгодного взаимодействия в будущем.

Важное место в дискуссии заняла роль парламентского сотрудничества, а также необходимость углубления связей в сферах культуры, образования, науки, туризма и спорта.

Обсуждение также коснулось соблюдения международных норм и принципов, при этом Рашид Мередов подтвердил уважение Туркменистаном суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Вопросы региональной безопасности стали еще одной ключевой темой, с акцентом на необходимость обеспечения мира и стабильности в регионе.

В рамках визита в Грузию министр иностранных дел Туркменистана также встретится со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, Президентом Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

22 октября Рашид Мередов примет участие в пятом форуме Шелкового пути в Тбилиси, что станет очередным шагом в укреплении участия Туркменистана в региональных инициативах.

Пресс-конференция

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провели совместную пресс-конференцию по итогам двусторонней встречи.

«Между нашими народами существует дружеский настрой и приятельские отношения, которые служат прочной основой для дальнейшего углубления наших двусторонних связей», – заявила Мака Бочоришвили. Она отметила, что Грузия придает большое значение развитию сотрудничества с Туркменистаном, чему способствуют недавние визиты на высоком уровне.

Особое внимание министр уделила потенциалу торгово-экономического сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и транзита. «Наш политический диалог играет ключевую роль в развитии экономических отношений, которые являются приоритетом для обеих стран. В следующем году состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое станет важной площадкой для определения новых направлений взаимодействия», – подчеркнула Бочоришвили.

Она также акцентировала внимание на значении транзитного потенциала и роли Грузии как организатора форума «Шелковый путь». «Этот форум связан с ключевым приоритетом Грузии – взаимосвязанностью. Укрепление отношений с Туркменистаном для нас в приоритете», – добавила министр.

В заключение она подчеркнула важность мира и стабильности для развития экономических связей как на двустороннем, так и на региональном уровне.

Рашид Мередов, в свою очередь, выразил благодарность Грузии за поддержку Туркменистана на международной арене и за теплое гостеприимство. Он отметил, что встречи прошли в открытой и искренней атмосфере, что создает важную основу для обсуждения планов на будущее.

Мередов особо выделил два недавних визита премьер-министра Грузии в Туркменистан, которые подчеркивают стремление Тбилиси к углублению сотрудничества.

Глава МИД Туркменистана подчеркнул значение участия обеих стран в международных организациях, а также важность развития экономических, культурных, научных и образовательных связей. ///nCa, 21 октября 2025 г.