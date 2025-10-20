Впервые в Италии: Капитолийский музей представит выставку «Древние цивилизации Туркменистана»

С 25 октября 2025 года по 12 апреля 2026 года в залах Палаццо деи Консерватори Капитолийского музея в Риме пройдет уникальная выставка «Древние цивилизации Туркменистана». В Италии широкой публике будут представлены археологические сокровища, раскрывающие величие древних культур Маргианы и Парфии.

Выставка объединяет находки из исторической Маргианы (III–II тыс. до н. э.), расположенной на юго-востоке Туркменистана, и древней Парфии, в частности из археологического комплекса Ниса (II в. до н. э. – I в. н. э.), который находится в центрально-южном Туркменистане.

Посетители смогут увидеть редкие экспонаты, такие как золотые ожерелья с полудрагоценными камнями из Гонур-депе (III–II тыс. до н. э.), глиняные головы, изображающие правителей и воинов, а также изысканные ритоны из слоновой кости эпохи эллинизма (II в. до н. э. – I в. н. э.). Эти шедевры, представленные Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана, подчеркивают высокий уровень мастерства и культурного богатства древних цивилизаций.

Маргиана, центр Великой Хорасанской цивилизации, в III–II тысячелетиях до н. э. была одним из ключевых очагов Центральной Азии. Она славилась развитой материальной культурой и связями с соседними регионами, включая Месопотамию, Иранское нагорье и долину Инда. Выставка раскрывает её роль как перекрёстка торговых путей, способствовавших обмену товарами, идеями и технологиями.

Особое внимание уделено Парфянскому царству, которое под властью династии Аршакидов стало могущественной империей, простиравшейся от Евфрата до Бактрии. Артефакты из Нисы-Митрадаткерта, грандиозного мемориального комплекса, иллюстрируют величие этой державы, сумевшей поддерживать равновесие с Римской империей.

Выставка организована Roma Capitale, Департаментом культуры и Капитолийским управлением культурного наследия совместно с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества и Министерством культуры Туркменистана. Партнёрами проекта выступают Zètema Progetto Cultura, ISMEO (Международная ассоциация средиземноморских и восточных исследований), CRAST (Туринский центр археологических исследований и раскопок на Ближнем Востоке и в Азии) и Туринский университет.

«Древние цивилизации Туркменистана» — это уникальная возможность для европейской публики прикоснуться к наследию региона, который на протяжении тысячелетий служил мостом между Востоком и Западом, способствуя развитию мировой культуры. ///nCa, 20 октября 2025 г.