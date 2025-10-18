Строительство, промышленность и энергетика Туркменистана – CIET 2025: вместе создавая будущее

На фоне новых индустриальных достижений внимание мировой и национальной общественности обращено к предстоящей Международной конференции и выставке «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана», которая пройдёт 3–4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря.

На сегодняшний день участие в мероприятии подтвердили уже более 300 делегатов из ведущих туркменских и зарубежных компаний. Форум соберёт ключевых руководителей, инвесторов и технологических экспертов для обсуждения вопросов «умного» строительства, чистой энергетики и устойчивого промышленного роста.

Среди подтверждённых высокопоставленных участников — Эйсаку Ито, президент и главный исполнительный директор компании Mitsubishi Heavy Industries; Ахмет Чалык, председатель совета директоров Çalık Holding; Эрман Илычак, председатель исполнительного совета Rönesans Holding; Томохиро Такашина, директор представительства Kawasaki Heavy Industries, Ltd. в Туркменистане; и господин Ричард Дион, старший советник по вопросам партнёрского взаимодействия и связей с донорами CONNEX Support Unit — мировые лидеры, привносящие новый промышленный опыт и инвестиционные перспективы.

CIET 2025 включает международную выставку, церемонии закладки фундамента крупных инфраструктурных проектов, а также серию встреч и тематических сессий с участием ведущих экспертов отрасли. Форум приурочен к Дню работников строительства и промышленности Туркменистана, что придаёт мероприятию особую торжественность и подчёркивает признание вклада специалистов, обеспечивающих развитие национальной экономики.

Новые возможности для туркменских предпринимателей

Мероприятие CIET 2025 откроет новые перспективы для туркменских предпринимателей, стремящихся к налаживанию партнёрских связей с иностранными инвесторами и компаниями, впервые выходящими на рынок Туркменистана. Форум станет уникальной площадкой для развития взаимовыгодного сотрудничества, привлечения передовых технологий и укрепления деловых контактов в строительной, химической и энергетической отраслях.

Особый интерес для местного бизнеса представляет привлекательный формат участия — регистрационный взнос составляет всего 3, 000 манатов. В стоимость входят:

Трансфер в обе стороны до Авазы

Проживание в гостинице

Доступ ко всем сессиям конференции и международной выставке

Делегатская сумка участника конференции

Участие в нетворкинг-мероприятиях

Обеды и гала-ужин

Прямые встречи с иностранными инвесторами и технологическими партнёрами

Это уникальная возможность для туркменских предприятий установить прямые контакты с международными партнёрами и расширить горизонты сотрудничества.

Регистрация участников открыта до 25 октября 2025 года, и остаётся всего неделя, чтобы присоединиться к этому значимому событию. CIET 2025 обещает стать одним из наиболее заметных форумов года — праздником инноваций, индустриальной мощи и международного партнёрства Туркменистана. Места ограничены!

Подробная информация на сайте : https://ciet-turkmenistan.com/ru ///nCa, 18 октября 2025 г. (материал предоставлен организаторами CIET 2025)