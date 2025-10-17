Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии

14 октября 2025 года в Президентском дворце г. Аддис-Абеба состоялась церемония вручения верительных грамот вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия М.Ишангулыева (с резиденцией в г. Анкара) Президенту страны Тайе Ацке Селассие.

В ходе церемонии Посол М.Ишангулыев передал Президенту Эфиопии теплые приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя дружественными странами.

Президент Федеративной Демократической Республики Эфиопия Тайе Ацке Селассие также выразил слова благодарности и теплые приветствия в адрес руководства Туркменистана.

***

В тот же день состоялась встреча Посла М.Ишангулыева с Государственным министром иностранных дел Эфиопии Берхане Цегайе.

Поздравив Посла с назначением на ответственную должность, Госминистр Б.Цегайе выразил готовность эфиопской стороны оказывать содействие и поддержку в его деятельности для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Cобеседники также рассмотрели перспективы сотрудничества между двумя странами, в том числе дальнейшее развитие двустороннего партнёрства в сферах торговли, экономики и культурно-гуманитарной области.

В ходе визита в Эфиопию Посол Туркменистана также встретился с представителями Африканского союза. В ходе встречи были обсуждены возможности развития сотрудничества. ///МИД Туркменистана, 17 октября 2025 г.