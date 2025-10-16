Британский Совет и Министерство образования Туркменистана пересматривают учебную программу подготовки будущих преподавателей английского языка

Ашхабад, 16 октября. Посольство Великобритании в Туркменистане, Британский Совет и Министерство образования Туркменистана совместно организовали специализированную программу повышения квалификации с участием ведущих учреждений, занимающихся подготовкой будущих преподавателей английского языка. Инициатива объединила педагогов-наставников со всей страны для обсуждения современных требований к профессии, стандартов и принципов учебных программ, обмена передовым опытом, а также как внедрить практику рефлексивного обучения в учебную программу PRESETT (первоначальная подготовка учителей).

С 13 по 15 октября участники работали на интерактивных сессиях, включая демонстрации уроков по методике, картирование учебных программ и совместное планирование модернизации учебных программ. Обучение завершилось разработкой планов действий и совместных рекомендаций, которые были переданы лицам, определяющим политику, и другим заинтересованным сторонам на 3-й день мероприятия.

В своем вступительном слове Посол Стивен Конлон заявил: “Благодаря AELLCA, Великобритания гордится сотрудничеством с Туркменистаном в модернизации преподавания английского языка, содействии непрерывному профессиональному развитию и внесении вклада в развитие более инклюзивной и перспективной системы образования”.

Третий день мероприятия, прошедший в формате политического диалога, предоставил площадку для представителей ведущих вузов, которые готовят будущих учителей английского языка, Министерства образования Туркменистана, FCDO, команды проекта AELLCA, а также международных организаций, работающих в сфере реформы английского языка/образования, для разработки дальнейших рекомендаций по развитию PRESETT в Туркменистане.

“Программа отвечает национальным приоритетам реформы английского языка в Туркменистане, фокусируется на подготовке учителей английского языка, непрерывном профессиональном развитии и инклюзивных образовательных практиках и направлена на расширение возможностей учителей и учащихся”, — подчеркнула Джамиля Гулямова, директор программы AELLCA, Британский Совет.

AELLCA реализуется в пяти странах Центральной Азии. В 2024–2025 годах AELLCA провела исследование (scoping study) практики НПР (непрерывного профессионального развития) для учителей английского языка в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане, чтобы понять текущую ситуацию и наметить путь вперед — предоставить учителям возможность самим управлять своим профессиональным развитием и стимулировать культуру НПР в школах.

Это мероприятие является частью программы Британского Совета «Ускорение изучения английского языка в Центральной Азии» (AELLCA), которая призвана отвечать национальным программам реформ английского языка, уделяя особое внимание подготовке учителей английского языка и продвижению более инклюзивных систем образования в Центрально-Азиатском регионе. Программа финансируется за счет Международного развития Великобритании. Ключевым академическим партнером программы является Норвичский институт языкового образования, Великобритания.

О Британском Совете

Британский Совет — это международная организация Соединенного Королевства, занимающаяся культурными связями и образовательными возможностями. Совет поддерживает мир и процветание, налаживая связи, взаимопонимание и доверие между людьми в Великобритании и странах по всему миру. Эти цели достигаются через работу в области искусства и культуры, образования и английского языка. Совет работает с людьми более чем в 200 странах и территориях и имеет представительства более чем в 100 странах. В 2024–2025 годах было охвачено 600 миллионов человек. www.britishcouncil.org . ///nCa, 16 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Великобритании в Ашхабаде)