Центральная Азия и Китай открывают новые логистические пути: Старт пробной эксплуатации мультимодального маршрута в Туркменистан

В среду началась пробная эксплуатация международного мультимодального транспортного маршрута Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан, сообщает Синьхуа.

Коридор включает два мультимодальных транспортных маршрута, по которым грузы перевозятся по железной дороге из Сианя (провинция Шэньси, северо-запад КНР) и Чэнду (провинция Сычуань, юго-запад Китая) в Кашгар для консолидации.

Затем грузы пересекают китайско-кыргызскую границу через КПП Иркештам.

На одном маршруте используется комбинированный автомобильно-железнодорожный транспорт: сначала грузовики отправляются из Кашгара в Кыргызстан, там грузы будут перегружены на железнодорожные поезда. Далее товары добираются до международного морского порта Туркменбаши, откуда пересекают Каспийское море и добираются до Баку в Азербайджане.

Другой маршрут является дебютным. Китайские автомобили одним рейсом напрямую транспортируют грузы через Кыргызстан, Узбекистан в Туркменистан. Пункт их назначения -Ашхабад.

Таким образом, Центральная Азия и Китай добавляют новые опции в логистическую сеть евразийских перевозок, где ключевую роль будут играть Кыргызстан (как пункт на границе Центральная Азия – Китай), а также Туркменистан, морской порт которого открывает выход на Кавказ. ///nCa, 15 октября 2025 г.