В Ашхабаде прошел международный Форум по ликвидации рака шейки матки, организованный при содействии ЮНФПА

В рамках Международной выставки и научной конференции «Здоровье, образование и спорт в эпоху Возрождения новой эпохи могучего государства», прошедшего с 10 по 12 октября, состоялся Международный форум «Ликвидируем рак шейки матки к 2030 году». Форум, организованный Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана при содействии Представительства Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), прошел 11 октября 2025 года в Ашхабаде.

В форуме приняли участие представители министерств и ведомств страны, члены Регионального альянса по профилактике рака шейки матки в Восточной Европе и Центральной Азии, национальные и международные эксперты.. Участники обсудили укрепление межсекторного и межрегионального сотрудничества, анализ результатов скрининга в Туркменистане и странах Восточной Европы и Центральной Азии, а также обмен опытом по вакцинации против ВПЧ и внедрению первичного ВПЧ-тестирования.

ЮНФПА, наряду с другими агентствами ООН, включая ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ , принял участие в международной выставке, прошедшей в рамках научной конференции, продемонстрировав приверженность целям устойчивого развития в области здравоохранения и благополучия. ///nCa, 14 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)