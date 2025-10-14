Бельгийский вектор Узбекистана

Обид Хакимов, директор Центра экономических исследований и реформ (Узбекистан)

В октябре состоится визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Королевство Бельгия, в ходе которого ожидаются важные решения, определяющие качественно новый уровень отношений между Узбекистаном и Европейским Союзом, в частности, будет подписано Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве.

В последние годы Узбекистан динамично выстраивает новую конфигурацию взаимоотношений с Европой, как важным элементом устойчивости в современных условиях геополитической напряженности и экономической нестабильности. С каждым годом связи между Узбекистаном и европейскими государствами расширяются, а направления сотрудничества диверсифицируются, чему способствуют проводимые в стране реформы.

Формирование новой истории отношений

После обретения Узбекистаном независимости его отношения с ЕС развивались достаточно динамично. В 1992 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Узбекистан и Комиссией ЕС, а в 1994 году установлены дипломатические отношения с ЕС. Основой для сотрудничества стало подписанное в июне 1996 года «Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве» (СПС), которое вступило в силу в 1999 году. Однако, в определенный период, взаимодействие с европейскими странами испытывало определенные сложности в связи с недостаточным уровнем демократических преобразований в Узбекистане.

С избранием Шавката Мирзиёева Президентом Узбекистана ситуация кардинально изменилась. Уже в 2017 году, посетивший Ташкент генеральный директор по международному развитию и сотрудничеству Европейской комиссии Стефано Мансервизи заявил, что «ЕС рассматривает Узбекистан в качестве стратегического партнёра». Начатые в стране крупномасштабные демократические и экономические реформы позволили в сжатые сроки решить множество нерешаемых ранее проблем. Принудительный труд был полностью искоренен, а реформы в хлопковом секторе позволили полностью отказаться от экспорта хлопка.

По ходу поступательного продвижения реформ в Узбекистане быстро расширялась и нормативно-правовая база отношений с европейскими странами. Если ранее Узбекистан и ЕС предоставляли друг другу режим наибольшего благоприятствования в соответствии с СПС, то в апреле 2021 года Евросоюз предоставил Узбекистану статус бенефициара «Всеобщей системы преференций GSP+», а в 2022 г. было парафировано новое «Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве».

С началом реформ в Узбекистане резко изменилась не только внутренняя политика, но и архитектура международных отношений. На первый план вышло более тесное взаимодействие с соседями по региону – странами Центральной Азии, а также в числе важнейших направлений было определено активное взаимодействие со странами Европы и именно этот вектор сотрудничества в последние годы неуклонно расширялся.

Только в текущем году в ходе соответствующих визитов были установлены отношения стратегического партнерства с Францией, Италией, Словакией, а с Венгрией уже рассматривались вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства. Кроме того, Президент Узбекистана посетил Словению, Премьер-министр Италии и Президент Болгарии посещали Узбекистан.

Ключевым событием в укреплении отношений Узбекистана с Европой, а также Европы с Центральной Азии в целом, стал первый саммит ЕС — Центральная Азия, прошедший вначале апреля текущего года в Самарканде под председательством Шавката Мирзиёева, на котором Узбекистан представил широкий ряд инициатив по формированию новой модели региональной кооперации Центральной Азии с Европой.

В их числе заключение многостороннего Соглашения о защите и поощрении инвестиций; запуск совместной Торговой палаты «Центральная Азия — ЕС»; принятие совместной региональной программы поддержки проектов малого и среднего бизнеса и женского предпринимательства; запуск инвестиционной платформы для продвижения региональных проектов в области «зелёной» энергетики, инноваций, транспорта, инфраструктуры и аграрного сектора.

Саммит в Самарканде прошел весьма результативно. Была принята Совместная декларация, предусматривающая установление стратегического партнёрства между двумя регионами в таких сферах, как торговля, транспорт, энергетика, цифровая связь и управление водными ресурсами. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский союз подготовил для стран Центральной Азии пакет инвестиций на 12 млрд. евро в рамках программы «Глобальные ворота».

Траектория экономического сотрудничества

Глубокие демократические преобразования в Узбекистане последних лет обусловили значительное улучшение в отношениях Узбекистана с европейскими странами. С другой стороны, проводимые экономические реформы обеспечили повышение конкурентоспособности узбекской экономики, что определило растущий интерес инвесторов и европейского бизнеса к расширению сотрудничества с Узбекистаном.

Показатели экономических преобразований впечатляют. Так, за последние восемь лет ВВП Узбекистана вырос в 2 раза, достигнув в 2024 году $115 млрд. Начиная с 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил $240 млрд., в том числе иностранные инвестиции превысили $130 млрд. Золотовалютные резервы впервые в истории Узбекистана превысили 48 миллиардов долларов. Но наиболее заметным результатом экономических реформ стала структурная трансформация экономики. В 2017–2024 годах доля промышленности в экономике выросла с 20% до 26%, а сферы услуг — с 44% до 47%. За тот же период производительность труда в экономике (объём ВВП на одного занятого) увеличилась на 45%.

В результате происходящих перемен в Узбекистане появилось больше возможностей взаимовыгодного сотрудничества как для узбекского, так и для европейского бизнеса. Так, за период 2017-2024 гг. товарооборот Узбекистана со странами ЕС вырос в 2,4 раза до $6,4 млрд., экспорт в 3,6 раза до $1,7 млрд., импорт в 2,2 раза с до $4,7 млрд. В 2024 г. доля ЕС во внешней торговле Узбекистана составила в товарообороте — 9,7%, экспорте — 6,3%, импорте — 12%, а Евросоюз в рейтинге стран торговых партнёров Узбекистана занял 3-е место после Китая и России.

При этом за тот же период доля стран ЕС в общем экспорте Узбекистана выросла с 3,8% до 6,3%. Важную роль в этом сыграло присоединение Узбекистана к группе стран бенефициаров GSP+, благодаря чему узбекские товары получили беспошлинный доступ на рынок ЕС примерно по 6200 тарифным линиям. Доля импорта из Узбекистана, на который распространяются преференции GSP+, составляет 59%, а коэффициент использования преференций достиг 84%, что свидетельствует о высокой степени применения льготных условий.

По итогам 2024 года основной объём узбекского экспорта в страны ЕС составляла химическая (52,1%), а также текстильная продукция, изделия из черных и цветных металлов, минеральные и пищевые продукты, а среди торговых партнёров Узбекистана из стран ЕС по экспорту первое место занимала Франция (доля в экспорте 47,2%), второе – Литва (10%), третье – Латвия (6,9%). Если говорить об импорте Узбекистана из стран ЕС, то он значительно превышает экспорт, что обусловлено необходимостью технологической модернизации узбекской экономики. На страны Евросоюза приходится порядка 16% общего импорта Узбекистана машин, оборудования и транспортных средств.

Активно развивается и инвестиционное сотрудничество Узбекистана со странами ЕС, объём иностранных инвестиций и кредитов, из которых (включая финансовые организации стран ЕС) вырос в 2024 году на 77% и составил $4,1 млрд. (в 2023 г. — $2,3 млрд.). Наиболее активны в инвестиционном плане были Германия — $1,37 млрд., Нидерланды — $1,05 млрд., Кипр — $858,9 млн., Чехия — $137,8 млн., Италия —$99,8 млн., Швеция — $97,5 млн. В настоящее время в Узбекистане действуют порядка одной тысячи предприятий с капиталом стран ЕС, а общий объём инвестиционных проектов составляет 30 млрд. евро.

Особо стоит отметить значительную роль в инвестиционных процессах последних лет ЕБРР, крупнейшим бенефициаром которого в настоящее время является Узбекистан. В настоящее время совокупные инвестиции ЕБРР в экономику Узбекистана превысили 5 млрд. евро, в том числе порядка 1 миллиарда евро по итогам 2024 года. Основной объём финансовой поддержки банка приходится на частный сектор.

Таким образом, реформы в Узбекистане стали основным фактором расширения и реализации значительного потенциала торгово-экономического взаимодействия с Европейским Союзом.

Узбекистан — Бельгия

В ходе предстоящего визита, необходимо остановиться на развитии отношений Узбекистана с Бельгией. После открытия посольства Узбекистана в Брюсселе в 1993 году между нашими странами были установлены дипломатические отношения. В 1996 г. было подписано соглашение об избежании двойного налогообложения, в 1998 г. – соглашение о взаимной защите и поощрении инвестиций. Наличие этих соглашений обеспечивает правовые гарантии инвесторам обеих стран.

Деловые контакты Узбекистана с Бельгией оживились на фоне активных реформ. Визиты 2019 и 2022 годов задали повестку по инфраструктуре, энергетике и цифровой экономике. Важнее текущих объёмов, стало признание и поддержка преобразований со стороны партнёров в ЕС, что формирует устойчивую основу долгосрочного взаимодействия.

В 2024 году товарооборот составил около $62,3 млн, из них экспорт Узбекистана $7,3 млн и импорт $55 млн. При этом, инвестиционное сотрудничество набирает динамику, в стране действуют несколько десятков компаний с бельгийским капиталом, включая предприятия со 100-процентным участием. Запускаются и локализуются технологии, в частности Jaga Climate Designers участвует в создании СП по системам отопления и вентиляции, Picanol Group реализует локализацию сборки высокотехнологичных текстильных станков. Бренды Belcolade и Prefamac изучают организацию производства шоколадной продукции с последующей локализацией.

В то же время, несмотря на достаточно скромный уровень экономического взаимодействия, имеются широкие возможности для расширения сотрудничества по ряду направлений.

Учитывая, что Бельгия занимает лидирующие позиции в Европе по производству фармацевтической продукции и медико-биологических разработок, а также динамично растущий рынок лекарств в Узбекистане, возможно создание совместных предприятий или производственных кластеров в сфере фармацевтики, в которых могли бы принять участие такие бельгийские фармкомпании, как UCB и подразделения Janssen Pharmaceutica.

Перспективно создание совместных предприятий по переработке плодоовощной продукции в Узбекистане с ориентиром на экспорт в ЕС через бельгийские логистические узлы (порт Антверпен, оптовые рынки). В качестве потенциальных партнёров могут быть такие компании, как Greenyard или Puratos.

Можно наращивать прямые поставки свежих фруктов в сезонные окна дефицита в Бельгии, прежде всего винограда осенью и зимой, также сушёные овощи, пряности и органическую продукции в сегменте экологичных товаров. По лёгкой промышленности целесообразно расширять экспорт готового трикотажа и домашнего текстиля при соблюдении европейских требований по качеству и безопасности. Ёмкость подтверждается импортом одежды в Бельгию, который составил около $7,9 млрд в 2024 году.

Главным ограничителем выступает логистика и стандарты. Бельгия работает как морской узел ЕС с центром в Антверпене, тогда как прямые маршруты из Узбекистана ограничены. Приоритет на ближайшее время — это пилотные цепочки поставок с гарантиями качества и прослеживаемости, развитие холодовой логистики, сертификация по техрегламентам и санитарным нормам ЕС, использование консолидационных хабов в Бенилюксе и инструментов торгового финансирования для МСП. По мере ввода новых сухопутных связок на Срединном коридоре появится возможность уверенно наращивать экспорт с большей добавленной стоимостью без роста издержек и сроков доставки.

Заключение

В заключение следует сказать, что Узбекистан на современном этапе своего развития заинтересован в дальнейшем углублении экономического взаимодействия с Евросоюзом. В ходе продолжающейся модернизации и цифровой трансформации узбекской экономики значительную роль в этих процессах могут сыграть европейские инвестиции и технологии, европейский опыт образования, подготовки кадров и научных исследований. Также Узбекистан заинтересован в наращивании экспорта своей промышленной продукции по мере роста уровня ее качественных характеристик.

В то же время, Узбекистан представляет собой динамично растущий рынок с молодым быстро растущим населением. Население Узбекистана уже достигло 38 млн. человек, увеличившись на 18% по сравнению с 2017 годом. Ежегодно на рынок труда выходит около 700 тыс. экономически активных человек, которые представляют собой серьезный трудовой ресурс экономики, в том числе и для совместных предприятий.

В ходе политики борьбы с бедностью, повышается уровень жизни и растут доходы населения. Если ранее треть населения страны жила за чертой бедности, то за последние годы из бедности было выведено 7,5 миллиона человек, в 2024 году уровень бедности снижен до 8,9%, а в этом году предполагается довести этот показатель до 6%. Проводимая политика решает не только социальные проблемы, но и ведет к росту доходов населения и внутреннего спроса, повышая заинтересованность европейского бизнеса к выходу на рынок Узбекистана.

Таким образом, дальнейшее углубление экономического взаимодействия Узбекистана с ЕС и Бельгией, объективно взаимовыгодный процесс, что и предопределяет успешность предстоящего визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёва в Бельгию. Предполагается, что достигнутые соглашения позволят продвигать совместные проекты в области устойчивой энергетики и инфраструктуры, укрепляя транспортные и технологические связи между Центральной Азией и Европой, а Европа может стать одним из ключевых направлений долгосрочного роста и модернизации Узбекистана. ///nCa, 14 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)