Заседание туркмено-российской межправкомисcии в Ашхабаде: в фокусе торговля, транспорт, образование

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству в обновленном составе.

Сопредседателями комиссии выступили заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев, курирующий торговый сектор, и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Наше сотрудничество имеет прочную основу и продолжает динамично развиваться. Взаимодействуем по вопросам промышленности, энергетики, культуры и образования», — отметил Хуснуллин в своих социальных сетях.

В ходе заседания обсуждались вопросы увеличения товарооборота. По данным Правительства РФ, за семь месяцев 2025 года товарооборот между странами вырос более чем на 30%. Особое внимание уделялось возможностям выхода российских маркетплейсов на туркменский рынок.

«Видим большой потенциал в транспорте – будем развивать железнодорожные, автомобильные и воздушные перевозки, в том числе международный транспортный коридор «Север–Юг», — подчеркнул Хуснуллин.

Географическое положение Туркменистана открывает широкие перспективы для развития всех видов транспорта, обеспечивая доступ к рынкам Центральной Азии, Пакистана, Индии и Ирана.

В нефтегазовой сфере отмечено эффективное взаимодействие: российские компании поставляют в Туркменистан оборудование, комплектующие и технологические решения, а также выполняют сложные ремонтные работы.

В области спорта Хуснуллин выделил перспективы для совместных инициатив, включая участие туркменских спортсменов в международных соревнованиях. Туркменская делегация была приглашена на Международный фестиваль молодежи, который пройдет в 2026 году в Красноярске.

В сфере образования достигнуты договоренности о расширении сотрудничества.

«Российский рынок является для нас одним из приоритетов. Мы заинтересованы как в импорте, так и в экспорте нашей продукции, и видим значительный потенциал для развития сотрудничества в области промышленности, цифровизации и сельского хозяйства. Мы также будем способствовать проведению совместных мероприятий для деловых кругов двух стран. В сфере образования мы заинтересованы в изучении российских цифровых решений для формирования единой образовательной системы. Протокол сегодняшнего заседания охватывает все направления двусторонних отношений, и мы со своей стороны приложим все необходимые усилия для реализации намеченных мер», – сказал Нокергулы Атагулыев.

По итогам встречи подписан ряд документов:

протокол заседания межправительственной комиссии

план мероприятий по сотрудничеству между Минпросвещения России и Минобразования Туркменистана

план мероприятий по сотрудничеству между Росреестром и Министерством сельского хозяйства Туркменистана

Cоглашение о технологическом и маркетинговом сотрудничестве между Санкт-Петербургской и Туркменской товарно-сырьевыми биржами,

Cоглашение между таможенными службами двух стран об организации упрощённого порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных служб между Россией и Туркменистаном.

Три меморандума о сотрудничестве в области конного спорта и коневодства.

«Видим большой потенциал для укрепления наших отношений по всем направлениям. Уверен, что достигнутые договоренности будут иметь практический результат для наших стран», — заключил Марат Хуснуллин.

В работе комиссии с российской стороны приняли участие более 50 представителей профильных ведомств и компаний. В рамках межправкомиссии также состоялись переговоры администрации Санкт-Петербурга и мэрии Ашхабада. ///nCa, 13 октября 2025 г.