Усиление комплексного эпидемиологического надзора за гриппом и острыми респираторными инфекциями в Туркменистане

Ашхабад, 7–11 октября 2025 г. — Страновой Офис ВОЗ в Туркменистане провел техническую миссию, направленную на усиление интегрированного эпидемиологического надзора за гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в Туркменистане. Мероприятие проходило в рамках реализации Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу.

В состав миссии вошли д-р Филдинг Джеймс Эдвард, технический специалист по вопросам надзора за респираторными вирусами ЕРБ ВОЗ, а также эксперты ЕРБ ВОЗ Кирилл Столяров и Дарья Даниленко.

В ходе визита эксперты оказали консультативную и техническую поддержку национальным партнёрам по внедрению интегрированного дозорного эпидемиологического надзора за гриппом и ОРИ. Они провели мониторинг и оценку реализации обновлённого протокола дозорного эпидемиологического надзора за гриппом и ОРИ в расширенных дозорных центрах, включая компоненты эпидемиологического и вирусологического надзора, а также системы сбора и анализа данных.

Также был проведен мониторинг реализация электронной программы по вопросам эпидемиологического надзора за гриппом и ОРИ в стране, в которую предложены изменения в соответствии с обновлёнными национальными руководствами в области рутинного и дозорного надзора.

Экспертами ВОЗ был проведён семинар по наращиванию национального потенциала по вопросам принципов дозорного эпиднадзора за гриппом, принципам мозаичного надзора, а также по вопросам управления данными по эпиднадзору за гриппом и ОРИ и по вопросам вирусологического надзора. Кроме того, специалисты приняли участие на научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в Эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», приуроченной ко Дню медицинского работника Туркменистана.

В рамках миссии были организованы визиты в ключевые учреждения здравоохранения Ашхабада, включая Дом здоровья № 10, Управление Центров профилактики инфекционных болезней, Санитарно-эпидемиологическую службу г.Ашхабад, Государственную санитарно-эпидемиологическую службу при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья и питания. В ходе визитов была проведена оценка лабораторного надзора за гриппом и ОРИ, а также анализ операционного потенциала системы дозорного эпиднадзора.

Миссия завершилась стратегическим обсуждением полученных результатов, предоставленных технических рекомендаций, а также определением дальнейших шагов по укреплению интегрированной системы эпидемиологического надзора за гриппом и ОРИ в Туркменистане. ЕРБ ВОЗ подтвердило свою приверженность продолжению сотрудничества в поддержку усилий Туркменистана по обеспечению готовности и реагирования в сфере общественного здравоохранения. ///nCa, 13 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)