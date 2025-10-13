Премьеры TRT Avaz в Ашхабаде: Мудрость веков в поэзии Махтумкули и технологии будущего в городе Аркадаг

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

13 октября в Ашхабаде состоялся показ короткометражных документальных фильмов «Мудрый туркмен Махтумкули» и «Город будущего Аркадаг», подготовленных турецким телеканалом TRT Avaz. Показ стал частью мероприятий, приуроченных к 34-й годовщине независимости и 30-летию статуса нейтралитета Туркменистана.

TRT Avaz – это международный турецкий телеканал, являющийся частью национальной телерадиокомпании Турции TRT, и ориентированный на тюркский мир, его программы направлены на укрепление культурных и духовных связей между тюркскими народами.

Первая кинолента «Мудрый туркмен Махтумкули» посвящена личности Махтумкули Фраги — одному из величайших поэтов туркменской литературы и всего Тюркского мира. Фильм визуализирует универсальные послания Махтумкули, свет мудрости его стихов и его место в культурной памяти народа, стремясь передать его идеи новым поколениям.

Как справедливо отметил, приветствуя зрительский зал перед показом, представитель TRT в Туркменистане Угур Сами Гезер, «Махтумкули – его язык – это язык справедливости, милосердия и братства… Его слова – это общий разум и единство сердец, преодолевающее века».

Вторая часть премьеры – это документальный фильм «Город будущего Аркадаг». Лента рассказывает о том, как туркменский город движется по цивилизационному пути в будущее со своей современной архитектурой, инфраструктурой «умного города» и инновационным видением. Фильм демонстрирует историю основания города Аркадаг, сегодняшний динамизм Туркменистана и надежды страны на завтрашний день.

Координатор канала TRT Avaz, Юджель Кылычкая подчеркнул: «Аркадаг — это не просто современный город, это жизненный проект, который ставит во главу угла благополучие, здоровье и безопасность туркменского народа. Для Туркменистана Аркадаг является как символом мира и счастья его народа, так и ответом на вопрос, какой город мы можем оставить будущим поколениям в Тюркском мире».

Обе премьеры являются частью масштабного творческого проекта «Атаватан Туркменистан», цель которого – представить на экранах общие исторические и культурные ценности Турции и Туркменистана. Проект уже охватил все велаяты Туркменистана, начиная с фильма о прекрасной беломраморной столице Туркменистана – «Жемчужный город Ашхабад». Создатели также обратились к богатому историческому наследию Мерва, и результатом стали фильмы «Столица Мерв по следам Великих Сельджуков» и «Духовные султаны Мерва».

Внимание было уделено и другим ключевым культурным центрам: зрители уже увидели истории о Куня-Ургенче, Неджмеддине Кубра и 360 пирах. Среди уникальных документальных работ проекта также значится фильм «Огонь Каракумов», посвященный всемирно известному кратеру Дарваза.

Как очевидно, творческому партнерству нет пределов и границ. «Мы, как Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, искренне верим, что наше сотрудничество с TRT не ограничится сегодняшней деятельностью, а будет расширяться и в будущем. […] Мы продолжим создавать новые вещательные программы в совместных творческих проектах, документальных фильмах и на цифровых платформах с TRT. Кроме того, стажировки молодых туркменских журналистов и операторов в Турции, а также визиты специалистов TRT в Туркменистан откроют новые направления нашего сотрудничества», – подчеркнул заместитель председателя Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Аннасахет Какаев.

Премьера в Ашхабаде наглядно продемонстрировала, как медиа-сотрудничество между Турцией и Туркменистаном служит мощным инструментом для сохранения общей исторической памяти и продвижения современного видения развития Тюркского мира. ///nCa, 13 октября 2025 г.