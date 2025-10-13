Азербайджан принимает Дни культуры Туркменистана: Праздник дружбы и общего наследия

В Азербайджане стартовали Дни культуры Туркменистана, организованные Министерством культуры Азербайджанской Республики. Мероприятия, призванные укрепить культурные связи между двумя странами, продлятся до 15 октября.

По этому случаю в Баку прибыла представительная делегация деятелей культуры и мастеров искусств Туркменистана во главе с заместителем министра культуры Нурсахетом Ширимовым.

Торжественное начало культурного обмена было ознаменовано встречей делегации Туркменистана в Министерстве культуры Азербайджана, состоявшейся 13 октября. Министр культуры Адиль Керимли поприветствовал гостей и передал свои поздравления по случаю проведения Дней культуры. В ходе встречи стороны провели плодотворный обмен мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества в области культуры между Азербайджаном и Туркменистаном.

Церемония открытия Дней культуры прошла в Центре Гейдара Алиева.

Выступая на церемонии, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов высоко оценил проведение культурного мероприятия. Он подчеркнул, что народы Азербайджана и Туркменистана тесно связывают общие исторические и культурные корни, а также нерушимая дружба.

Среди других ключевых выступавших были глава туркменской делегации, заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов, и президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Хабибейли.

Ширимов, выступая на церемонии открытия, отметил, что Дни культуры станут важным вкладом в сближение двух народов и развитие культурных связей.

Гости церемонии получили уникальную возможность ознакомиться с богатым культурным наследием туркменского народа. В рамках мероприятия были организованы выставки фотографий и живописи. Также были продемонстрированы образцы туркменской музыки, национальные костюмы, произведения декоративно-прикладного искусства и ценные музейные экспонаты.

Торжественная часть завершилась яркой концертной программой, представившей гостям искусство туркменских мастеров.

Дни культуры продлятся до 15 октября, в эти дни города Баку и Гянджа получат возможность ознакомится с культурой туркменского народа. Также запланировано открытие в Азербайджанской национальной библиотеке «Уголка туркменской литературы». ///nCa, 13 октября 2025 г. (по материалам азербайджанских сми)