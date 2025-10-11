Делегация Туркменистана приняла участие в Форуме «Global Gateway 2025» в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 9–10 октября 2025 г. Делегация Туркменистана во главе с Министром финансов и экономики Мамметгулы Астанагуловым приняла участие во втором Форуме «Global Gateway 2025», прошедшем в Брюсселе. Форум был посвящён углублению взаимовыгодных партнёрств и продвижению устойчивой инфраструктурной связности на глобальном уровне. Официальная программа форума включила выступления лидеров стран и тематические сессии по вопросам энергетики, транспорта, цифровой повестки и промышленной конкурентоспособности.

Открыла Форум Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. С приветственными замечаниями выступила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас. Заключительные замечания по итогам работы были сделаны Комиссаром ЕС по международным партнёрствам Йозефом Сикелой.

В рамках Форума прошёл ряд панельных дискуссий и рабочих сессий, включая секцию по наращиванию флагманских проектов «Global Gateway», среди которых – масштабирование гидроэнергетического потенциала в Центральной Азии, развитие транспортной связности и зелёных судоходных коридоров. В контексте расширения финансовых инструментов «Команда Европы» и партнёры объявили о дальнейшем углублении сотрудничества с международными банками развития, в том числе Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и ЕБРР для мобилизации инвестиций в инфраструктуру и рабочие места; акцент был сделан на готовности наращивать объёмы инвестиций в энергетические проекты в Центральной Азии.

На полях мероприятия Министр финансов и экономики Туркменистана провёл встречу с представителями ЕИБ. Стороны обсудили практические вопросы сотрудничества и проект странового соглашения, а также участие представителей ЕИБ в мероприятиях LLDC3 в Авазе. Контакты с ЕИБ логично соотносятся с приоритетами Форума, включая запуск и расширение инвестиций в энергетические и инфраструктурные проекты по линии «Команда Европы» и международных финансовых институтов.

В первый день Форума состоялся рабочий ужин для руководителей делегаций под председательством Комиссара ЕС по международным партнёрствам Йозефа Сикелы, в ходе которого туркменская сторона имела возможность обменяться мнениями с руководством Еврокомиссии по актуальным вопросам сотрудничества.

Участие делегации Туркменистана в Форуме «Global Gateway 2025» способствовало предметному обмену по вопросам финансирования устойчивой инфраструктуры, а также расширило прямые рабочие контакты с институтами ЕС и международными финансовыми организациями. ///nCa, 11 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)