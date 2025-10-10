Посол Туркменистана вручил копии верительных грамот в МИД Эфиопии

10 октября 2025 года в г.Аддис-Абеба вновь назначенный Посол Туркменистана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия (с резиденцией в Анкаре) М.Ишангулыев вручил копии верительных грамот Генеральному директору службы дипломатического протокола Министерства иностранных дел этой страны Азизе Гелете Дессалегн.

В ходе встречи Генеральный директор службы дипломатического протокола ФДРЭ поздравила Посла с назначением и пожелала успехов на новой должности.

В свою очередь, Посол М.Ишангулыев заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления отношений между Туркменистаном и Федеративной Демократической Республикой Эфиопия.

Кроме того, в рамках встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений между двумя странами. ///nCa, 10 октября 2025 г.