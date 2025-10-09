В Душанбе состоялась встреча Президентов Туркменистана и Таджикистана

9 октября 2025 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направился с рабочим визитом в Душанбе, Республика Таджикистан, для участия во втором саммите «Центральная Азия – Россия» и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

В этот же день состоялась встреча Президента Сердара Бердымухамедова с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе встречи Президент Туркменистана передал Президенту Эмомали Рахмону приветствия от Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова

Президент Сердар Бердымухамедов выразил признательность Президенту Эмомали Рахмону за участие в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и отметил личный вклад главы Таджикистана в укрепление дружественных отношений между двумя странами.

Президент Эмомали Рахмон адресовал наилучшие пожелания Аркадагу Бердымухамедову и подчеркнул значимость взаимных визитов на высшем государственном уровне.

Бердымухамедов отметил, что Туркменистан и Таджикистан имеют схожие позиции по ключевым вопросам мировой и региональной политики, и выразил признательность таджикской стороне за поддержку политики позитивного нейтралитета Туркменистана и международных инициатив.

Был отмечен позитивный опыт взаимодействия двух государств в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Таджикистан выступил соавтором множества резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, инициированных Туркменистаном. Туркменистан высоко оценивает международные усилия Таджикистана и поддерживает его конструктивные инициативы в международных организациях.

Стороны обменялись мнениями о взаимодействии стран Центральной Азии в области региональной безопасности и охраны окружающей среды. В данном контексте подчёркнута значимость Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, состоявшейся в Душанбе в мае текущего года.

На встрече стороны также обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Таджикистан. Была отмечена целесообразность принятия мер для увеличения объёма взаимного товарооборота и диверсификацию экономических связей.

Стороны выразили готовность развивать сотрудничество на взаимовыгодной основе в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства, включая новые «зелёные» направления.

Вместе с тем была отмечена важность создания совместных предприятий и наращивания экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Особое внимание уделено наращиванию транспортно-коммуникационного сотрудничества.

Также отмечена роль Межправительственной туркмено-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, последнее заседание которой состоялось в Ашхабаде в октябре прошлого года. Рассмотрены возможности проведения очередного заседания данной комиссии в ближайшее время.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, где научно-образовательная сфера остаётся одним из приоритетов.

В завершении встречи главы государств подтвердили приверженность двух стран дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений. ///nCa, 9 октября 2025 г.