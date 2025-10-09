Коммюнике Саммита в Душанбе: Центральная Азия  и Россия подтвердили курс на многополярность и стратегическое партнерство

9 октября в Душанбе под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялся Саммит Центральная Азия – Россия.

В работе саммита приняли участие главы государств Центральной Азии и России — Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

По итогам саммита принято два ключевых документа:

Итоговое Коммюнике Саммита

План совместных действий на 2025-2027 годы.

В Коммюнике саммита «Центральная Азия – Россия» подтверждается приверженность стран формированию многополярного мирового порядка, неделимости безопасности и соблюдению международного права.

Оптимальной основой такого порядка названы многообразие моделей развития государств, неделимость безопасности и неукоснительное соблюдение всех принципов международного права в соответствии с Уставом ООН

Россия поддерживает консолидирующие тенденции, отраженные в итогах регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Страны Центральной Азии, в свою очередь, отметили важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства с Российской Федерацией.

В коммюнике обозначены совместные задачи по углублению экономического сотрудничества, устранению торговых барьеров, развитию транспортно-логистических коридоров и активизации взаимодействия в новых отраслях, таких как цифровые технологии и низкоэмиссионная энергетика.

Во взаимной торговле планируется устранять барьеры во взаимной торговле, создавать более привлекательный деловой климат и развивать расчеты в национальных валютах

Стороны договорились об активизации взаимодействия в новых отраслях: Цифровая торговля, Использование искусственного интеллекта (ИИ), низкоэмиссионная энергетика, экономика замкнутого цикла, включая биоэкономику.

Продолжится работа по развитию транспортной и логистической инфраструктуры. Будут предприняты комплексные усилия по развитию международных транспортных коридоров в Евразии, в частности, выражена готовность работать над наращиванием пропускных возможностей коридора «Север – Юг».

Приветствовалась готовность России к обмену опытом по внедрению энерго- и водосберегающих, низкоэмиссионных и иных высокоэффективных технологий.

Страны также договорились укреплять шестистороннее сотрудничество в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков.

В Коммюнике вопрос об Афганистане затронут в контексте гуманитарной ситуации и региональной безопасности. Стороны отметили неблагоприятную гуманитарную обстановку в Афганистане и намерены продолжить содействовать обеспечению мира и стабильности в этой стране.

Наконец, документ подчеркивает важность гуманитарного взаимодействия, включая культуру, образование и развитие русского языка, и подтверждает общую позицию по сохранению исторической памяти.

Коммюнике по итогам второго саммита «Центральная Азия – Россия»

9 октября 2025 года в г. Душанбе состоялся второй саммит «Центральная Азия – Россия», в котором приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

В атмосфере доверия и полного взаимопонимания президенты дали оценку текущего состояния глобальных и региональных дел, обсудили общие задачи по углублению совместной деятельности в интересах обеспечения безопасности, устойчивого развития и благополучия братских народов шести государств.

Особо отмечено следующее:

1. Формирующийся многополярный мировой порядок призван вести к более эффективному обеспечению безопасности, сохранению культурно-цивилизационной самобытности, равных возможностей развития для всех государств независимо от их географического положения, размера территории, демографического, ресурсного потенциалов, политического, экономического и социального устройства. Оптимальной основой такого мирового порядка видится многообразие моделей развития государств, неделимость безопасности, неукоснительное соблюдение всех принципов международного права в соответствии с Уставом ООН.

2. Стороны заявили о важности дальнейшего сопряжения своих потенциалов, возможностей организаций и многосторонних объединений в Евразии в интересах выстраивания широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного партнерства на континенте.

3. Стороны, отметив положительную динамику экономического роста государств Центральной Азии и России, подтвердили свои намерения устранять излишние барьеры на пути к укреплению широких хозяйственных связей, в том числе способствовать развитию торговых отношений, созданию взаимосвязанных и эффективных транспортно-логистических коридоров, стабильных производственно-сбытовых цепочек, а также обеспечению благосостояния и процветания народов государств региона и России.

4. Стороны подтвердили свою заинтересованность в обеспечении устойчивого развития и стабильности государств Центральной Азии и России на долгосрочную перспективу и согласились с важностью усилий, предпринимаемых по линии многосторонних организаций, участниками которых они являются, в целях укрепления архитектуры равной и неделимой безопасности в регионе.

5. Стороны высоко оценили взаимодействие на площадке Содружества Независимых Государств, рассматриваемое ими в качестве эффективного механизма многопланового регионального сотрудничества, расширение контактов Содружества с внешними партнерами, выступили за развитие и углубление интеграционных связей по всем направлениям.

6. Непреложной целью для государств Центральной Азии и России является обеспечение долгосрочных добрососедских отношений и объединение потенциалов в различных областях на основе глубоких исторических связей, традиций, культурно-языковой близости, а также существующих форматов равноправного интеграционного сотрудничества. В связи с этим приветствовалось создание Международной организации по русскому языку.

7. Россия как стратегический партнер или союзник пяти государств в полной мере поддерживает консолидирующие тенденции, отраженные в итогах регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и формирующие основу для поступательного развития всего региона.

8. Страны Центральной Азии отметили важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства с Российской Федерацией, а также углубления многоплановых, структурированных хозяйственных, инвестиционных и проектных связей, развития общего пространства промышленной кооперации, активизации взаимодействия в новых отраслях, в том числе в цифровой торговле, использовании искусственного интеллекта, низкоэмиссионной энергетике и экономике замкнутого цикла, включая биоэкономику.

9. В целях обеспечения безопасности государств Центральной Азии и России Стороны будут способствовать дальнейшему развитию шестистороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму, нелегальной миграции, незаконному производству и обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также обмену соответствующей информацией. Будут осуществлять такое сотрудничество с учетом деятельности региональных и международных организаций, направленных на укрепление мира и безопасности.

10. В интересах укрепления региональной взаимосвязанности продолжится работа по развитию транспортной и логистической инфраструктуры, устранению барьеров во взаимной торговле, созданию более привлекательного делового климата, повышению качества дву- и многосторонних внешнеэкономических механизмов (включая развитие расчетов в национальных валютах и обеспечение стабильности производственно-сбытовых цепочек).

11. Стороны договорились содействовать дальнейшему развитию межрегионального и приграничного сотрудничества как одного из важных инструментов укрепления межгосударственных отношений на евразийском пространстве.

12. Стороны будут уделять приоритетное внимание взаимному привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, последовательному продвижению энергетической и промышленной кооперации в перспективных областях производства, созданию совместных предприятий, формированию надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек добавленной стоимости. Стороны отметили важность развития сотрудничества между профильными ведомствами, научными и образовательными организациями для обмена знаниями, создания образовательных программ по подготовке и переподготовке специалистов в производственных отраслях, высоких технологиях и инновационной деятельности.

13. В целях увеличения взаимного грузооборота будут предприняты комплексные усилия по развитию международных транспортных коридоров в Евразии. Выражена готовность работать над наращиванием пропускных возможностей международного транспортного коридора «Север – Юг».

14. Отмечена важная роль Евразийского банка развития (ЕАБР) в привлечении инвестиций в регион. Приветствовалась работа ЕАБР над концепцией Евразийского транспортного каркаса, предполагающего эффективное раскрытие потенциалов международных коридоров, в том числе международного транспортного коридора «Север – Юг».

15. Отмечен вклад Евразийского фонда стабилизации и развития для его стран-участниц в поддержание экономической и финансовой стабильности и устойчивое развитие в регионе путем оказания технического содействия в области совершенствования макроэкономической политики и государственного управления. Выражена поддержка проведения Фондом комплексной аналитической экспертизы, а также предоставления им льготных финансовых и инвестиционных кредитов и грантов на социальные проекты.

16. Стороны подтвердили востребованность наращивания усилий по борьбе с изменением климата, адаптации к его последствиям и приверженность целям и принципам Парижского соглашения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В интересах достижения целей устойчивого развития была подчеркнута необходимость инклюзивного и справедливого перехода к «зеленой энергетике» в соответствии с международными обязательствами.

17. Стороны подтвердили намерение в интересах бесперебойного энергообеспечения развивать сотрудничество в области энергетики как на базе традиционных источников энергии, так и с учетом растущего значения возобновляемых и альтернативных источников энергии. Отметили важность продолжения контактов по линии энергетических ведомств и компаний.

18. Приветствовалась готовность России к обмену опытом по внедрению энерго- и водосберегающих, низкоэмиссионных и иных высокоэффективных технологий и передовых практик в энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, водохозяйственной и природоохранной сферах.

19. Стороны подчеркнули значимость объединения усилий для внедрения инновационных технологий в производственные процессы (в том числе с использованием искусственного интеллекта), направленных на повышение энергоэффективности, снижение операционных затрат и минимизацию воздействия на окружающую среду. Стороны отметили особое значение сотрудничества в области цифрового развития и информационных технологий. Подчеркнули важность наращивания взаимодействия в цифровой трансформации различных сфер общественной жизни.

20. Ввиду последовательного развития миграционного сотрудничества между странами региона и Россией Стороны подтвердили приверженность обеспечению безопасности, прав, законных интересов, уважения чести и достоинства граждан шести государств на своих территориях. Отмечена необходимость оптимизации механизмов, отвечающих задачам общественной безопасности и создающих достойные условия для труда.

21. Подчеркнута важность углубления гуманитарного взаимодействия в таких областях, как культура, образование, наука, спорт, расширения прямых партнерских связей по линии областей государств Центральной Азии и субъектов Российской Федерации, практики молодежных обменов, сохранения культурно-исторического наследия.

22. Стороны продолжат наращивать взаимодействие в области туризма, включая разработку и внедрение совместных туристских продуктов.

23. Дальнейший импульс получит сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе развитие медицинского туризма. Стороны признали важность противодействия угрозам эпидемий и нейтрализации рисков биологической безопасности в форме совместных проектов, направленных на борьбу с инфекционными болезнями, недопущения трансграничного распространения опасных инфекций, проведения научных исследований в этой сфере.

24. С удовлетворением отметив проведение в этом году на высоком уровне празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, ставшей знаковым событием всемирно-исторического значения, Стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию, направленному на сохранение общей памяти народов государств региона и России о выдающихся страницах совместного исторического наследия.

25. Подтверждено стремление продолжить практику согласования подходов к противодействию основным вызовам и угрозам современности в строгом соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права, закрепленными в Уставе ООН.

26. Осуждая терроризм во всех его проявлениях, Стороны не видят оправданий бесчеловечным преступлениям против мирных граждан и продолжат объединять усилия, направленные на эффективное противостояние этому злу.

27. Отмечая неблагоприятную гуманитарную обстановку в Афганистане, Стороны продолжат содействовать обеспечению мира и стабильности в этой стране как важнейших факторов укрепления безопасности в Центральной Азии, а также координировать свои усилия, направленные на достижение конкретных результатов.

28. По итогам саммита принят План совместных действий на 2025 – 2027 годы, отражающий направления дальнейшей работы в шестистороннем формате. Выполнение Плана будет осуществляться при координирующей роли внешнеполитических ведомств. Ход этой работы подлежит рассмотрению на регулярных встречах министров иностранных дел. Достигнутые результаты выполнения Плана будут представлены на третьем саммите в формате «Центральная Азия – Россия» в 2027 году, место проведения которого будет согласовано дополнительно по дипломатическим каналам.

29. Стороны выразили признательность Таджикской Стороне за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации второго саммита «Центральная Азия – Россия».

Душанбе, 9 октября 2025 года

///nCa, 9 октября 2025 г.