В Ашхабаде с визитом находится министр иностранных и европейских дел Хорватии

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман находится с визитом в Туркменистане 7-8 октября 2025 года.

Целью визита является укрепление экономических отношений, с особым акцентом на сотрудничество в сфере энергетики.

В ходе визита министр встретился с Президентом Туркменистана, министром иностранных дел и спикером парламента. Также состоялся Туркмено-хорватский бизнес-форум. В программе визита – 4-е заседание Межправительственной хорватско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Встреча с министром иностранных дел Туркменистана

7 октября 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грлич-Радманом, прибывшим в Ашхабад во главе с представительной делегацией.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-эконмической и культурно-гуманитарной областях.

Стороны подчеркнули, что в развитии межгосударственных отношений ключевую позицию занимают контакты на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества в рамках международных организаций, в частности ООН, ЕС, ОБСЕ.

Отмечалось, что Хорватия последовательно поддерживает нейтральный статус и инициативы Туркменистана, направленные на укрепление мира, стабильности и обеспечение устойчивого развития как в регионе, так и за его пределами.

В качестве одного из ключевых направлений партнерства стороны выделили торгово-экономическую сферу. Обсуждены вопросы сотрудничества в таких областях, как судостроение, фармацевтика, строительная и текстильная промышленность, высокие технологии, туризм и другие. В этом контексте подчеркнута важность работы Межправительственной туркмено-хорватской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Министры обсудили вопросы расширения договорно-правовой базы взаимодействия, выделив при этом заинтересованность в укреплении связей по линии образования и науки, здравоохранения и др.

Стороны отметили значимость дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Республикой Хорватия.

По завершении переговоров состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных и европейских дел Республики Хорватия на 2026-2027 годы.

В этот же день в Ашхабаде состоялся бизнес-форум с участием представителей бизнес-кругов Туркменистана и Хорватии.

Встреча в Парламенте

7 октября 2025 года состоялась встреча Председателя Меджлиса Туркменистана Д. Гульмановой с Министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия г-ном Горданом Грлич-Радманом.

В ходе встречи министр был проинформирован о приоритетах внутренней и внешней политики Туркменистана, составе и деятельности национального парламента. Также было отмечено, что развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с международными организациями и Европейским Союзом является одним из ключевых направлений внешней политики Туркменистана, и взаимодействие с Европейским Союзом расширяется на новых направлениях.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Туркменистаном и Хорватией. Особое внимание было уделено развитию отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны также с удовлетворением отметили наличие огромных возможностей для совершенствования национального законодательства и парламентской деятельности, обмена опытом.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию межгосударственных отношений на основе принципов взаимного уважения, равноправия и доверия. ///nCa, 8 октября 2025 г.