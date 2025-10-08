Саммит ОТГ: Тюркские государства приняли Габалинскую декларацию, подтвердили стремление к углублению стратегического партнёрства и запустили механизм сотрудничества ОТГ+

7 октября 2025 года в Габале под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся 12-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) под девизом «Региональный мир и безопасность».

В саммите приняли участие:

• Казахстан — Президент Касым-Жомарт Токаев;

• Кыргызстан — Президент Садыр Жапаров;

• Турция — Президент Реджеп Тайип Эрдоган;

• Узбекистан — Президент Шавкат Мирзиёев;

• Венгрия — Премьер-министр Виктор Орбан;

• Туркменистан — Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;

• Турецкая Республика Северного Кипра — Президент Эрсин Татар;

• Генеральный секретарь ОТС — посол Кубанычбек Омуралиев.

Также на саммите присутствовали Председатель и члены Совета старейшин ОТГ, а также главы тюркских организаций сотрудничества.

В ходе саммита лидеры поприветствовали Совместную декларацию между Азербайджаном и Арменией, подписанную в августе в Вашингтоне, отметив её как важный шаг на пути к устойчивому миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе и за его пределами.

Главы государств подтвердили приверженность реализации общего видения мирного, безопасного и процветающего Тюркского мира. Они подчеркнули важность углубления сотрудничества в области политики, внешней политики, безопасности, экономики, а также укрепления гуманитарных связей в рамках ОТГ.

В своём выступлении Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев отметил, что организация координирует многостороннее сотрудничество в более чем 40 отраслях — от экономической интеграции и безопасности до образования, инноваций и космоса. Он подчеркнул, что растущая динамика взаимодействия отражает усиление сближения между государствами-членами и возрастающее международное признание ОТГ.

В завершение саммита председательство в организации перешло от Кыргызстана к Азербайджану. За время кыргызского председательства было проведено более 120 мероприятий в различных сферах.

Участники саммита также приняли участие в онлайн-церемонии закладки фундамента мечети в Физули, строительство которой профинансирует Туркменистан.

Ключевые решения, принятые на Габалинском саммите

Документы, подписанные главами государств:

• Декларация 12-го саммита Организации тюркских государств (Габалинская декларация);

• Решение о создании формата «ОТГ+» — гибкой платформы для сотрудничества с внешними партнёрами по направлениям, представляющим взаимный интерес;

• Решение о развитии и укреплении Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Включение Туркменистана в качестве наблюдателя в Тюркскую академию и Фонд тюркской культуры и наследия было отмечено в качестве важного шага в укреплении институциональной основы тюркского сотрудничества.

Будущие саммиты

13-й саммит ОТС пройдёт в Турции осенью 2026 года, а неофициальный саммит 2026 года состоится в Казахстане (Туркестан).

Ключевые пункты Габалинской декларации

Политика, Безопасность и Фундаментальные Принципы

Государства-члены ОТГ подтвердили свою приверженность уважению и поддержке суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных государственных границ, а также принципу невмешательства во внутренние дела, в соответствии с общепризнанными нормами международного права.

Они подчеркнули признание Тюркского мира как единой семьи, связанной общими этническими корнями, историей, языком, культурой, традициями и ценностями.

Ситуация в Газе: Стороны выразили обеспокоенность по поводу ухудшения катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и призвали к немедленному и постоянному прекращению огня и беспрепятственному гуманитарному доступу.

Стороны подтвердили обязательство укреплять сотрудничество для борьбы со всеми формами и проявлениями терроризма, экстремизма, транснациональной организованной преступности и рисками кибербезопасности.

В Декларации содержится призыв ускорить рассмотрение проекта Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств.

Экономическое и Секторальное Сотрудничество

Отмечается запуск переговоров по «Соглашению об услугах и содействии инвестициям в целях устойчивого развития между правительствами государств-членов ОТГ».

Выражается сильная заинтересованность в скорейшем практическом запуске Тюркского инвестиционного фонда как первого совместного финансового института, продвигающего экономическую интеграцию.

Подтверждается стратегическое партнерство в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, направленное на создание Коридора зеленой энергии Центральная Азия – Азербайджан для экспорта в Европу.

Подтверждается решимость усилить региональную связанность и транспортную инфраструктуру, уделяя особое внимание цифровой интеграции Транскаспийского международного транспортного коридора Восток-Запад (Средний коридор).

В Декларации выражается поддержка текущим усилиям государств-членов по введению в действие и развитию Зангезурского коридора, а также подчеркивается важность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Космос: поддерживается ускорение процесса производства и запуска спутника Cube Sat 12U OTS-SAT под флагом ОТГ, запланированного на 2026 год.

Гуманитарное и Институциональное Сотрудничество

Анкара названа «Туристической столицей Тюркского мира – 2026».

В Декларации звучит призыв должным образом отпраздновать 100-летнюю годовщину Бакинского тюркологического конгресса 1926 года. Одним из решений конгресса было принятие общего алфавита на латинской основе для тюркских языков.

Приветствуется предоставление Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) статуса наблюдателя в Тюркской академии.

Полный текст Габалинской Декларации доступен здесь: https://turkicstates.org/en/news/gabala-declaration-of-the-12th-summit-of-the-organization-of-turkic-states

///nCa, 8 октября 2025 г.