Роль Узбекистана в реализации приоритетов Организации Тюркских Государств

Баходир Исмаилов, заведующий сектором Института законодательства и правовой политики, д.ю.н., проф.

Республика Узбекистан с обретения государственной независимости проводит последовательную, открытую, сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, учитывающую динамично меняющуюся ситуацию в мире и регионе.

С 2017 г. прагматичная коррекция внешнеполитического курса Нового Узбекистана привела к кардинальным изменениям

в международных отношениях как в регионе Центральной Азии, так и на международном уровне.

Исходя из осознания тесной взаимозависимости стран Центральной Азии на региональном, субрегиональном и глобальном уровнях особый акцент делается на укрепление добрососедских отношений между ними и рядом субрегиональных организаций таких как ШОС, ОБСЕ, СНГ и др.

Особое место в указанном процессе занимают вопросы развития сотрудничества нашей страны с созданной в 2009 г. Организацией Тюркских Государств (ОТГ) провозгласившей в качестве приоритетов приверженность соблюдать демократические ценности, права человека, верховенство права

и принципы благого управления.

В настоящее время на территориях государств-членов и наблюдателей ОТГ проживает более 150 миллионов человек. Эти страны расположены в большом и значимом геополитическом регионе, занимающем общую площадь 4 242 362 кв. км., а их ВВП превышает 1 трлн. долларов США.

Геоэкономический потенциал Организации усиливается с учётом перспектив превращения субрегиона в мощный международный транспортно-логистический и энергетический хаб Евразии.

Создание ОТГ в качестве полноценного механизма регионального сотрудничества способствует институционализации многоспекторных связей между тюркскими странами.

За последние годы участники ОТГ смогли добиться значительных успехов в политической, экономической, культурно-образовательной и гуманитарной областях.

Кроме того, роль ОТГ в качестве основной и координирующей организации в отношениях с входящими в её состав и другими тюркскими организациями, такими как Парламентская ассамблея тюркоязычных государств (ТЮРКПА), Совет конституционных судов организации (СКС), Совет генеральных прокуроров (СГП), Союз муниципалитетов тюркского мира (СМТМ), Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Фонд тюркской культуры и наследия (ФТКН), Тюркская академия, Союз тюркских университетов (СТУ) и др. способствовала укреплению тюркского сотрудничества на парламентском, культурном, академическом и научном уровнях.

Исходя из того, что уважение к старшим и консультации со старшими издавна являются традицией тюркских народов, был создан Совет старейшин ОТГ не имеющий аналогов в других международных и региональных структурах.

Несмотря на то, что Узбекистан стал участником организации только 30 апреля 2018 г. он стал активно реализовывать основные задачи организации по укреплению взаимного доверия и дружбы между тюркскими народами; выработке общих позиций по внешнеполитическим вопросам; координации действий по борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и транснациональными преступлениями; созданию благоприятных условий для взаимной торговли и инвестиций, всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию; расширению взаимодействия в области науки, техники, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма и др. провозглашённые в Нахичеванском соглашении о создании Совета сотрудничества тюркских государств от 3 октября 2009 г.

12 ноября 2021 г. по итогам восьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху» Совет был переименован в ОТГ, а Туркменистан получил статус наблюдателя в Организации.

Важным итогом Стамбульского саммита стало принятие долгосрочной стратегии развития «Видение тюркского мира-2040» в котором особое внимание уделяется четырём основным направлениям: сотрудничество в области политики и безопасности, экономическое взаимодействие, сотрудничество между людьми и расширение внешних связей.

Узбекистан первым среди стран ОТГ разработал Концепцию по развитию сотрудничества в рамках ОТГ основанную на основных положениях долгосрочной стратегии развития организации.

11 ноября 2022 г. в Самарканде под девизом «Новая эпоха тюркской цивилизации» состоялся Первый саммит Организации тюркских государств после её переименования.

В ходе саммита лидерами стран ОТГ принята «Стратегия Организации на 2022-2026 гг.», Самаркандская декларация, а также более 10 документов по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества в сфере развития торговых коридоров, упрощённого таможенного сотрудничества в рамках ОТГ.

В 2023 г. под председательством Узбекистана в ОТГ проведено более 100 различных мероприятий и продемонстрировавших уникальную способность нашей страны объединять традиции и прогресс в рамках реализации Стратегии «Видение Тюркского мира – 2040».

В ходе десятого Саммита ОТГ в Астане (3 ноября 2023 г.) был принят «Aстанинский акт», Астана и Стамбул были признанны «Финансовыми центрами тюркского мира».

По итогам саммита было принято 12 документов, в том числе решение о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества, а также Совместный План действий (Дорожная карта) Организации тюркских государств по реализации Программы транспортной связи на 2023-2027 годы.

На одиннадцатом Саммите ОТГ (6 ноября 2024 г.) была принята «Бишкекская декларация», зафиксировавшая не только общие цели, но и конкретные инструменты для их реализации – в том числе «Хартия Тюркского мира», «Тюркское зелёное видение», началась разработка дорожных карт по инвестициям, транспортной связности и цифровизации. 6 ноября 2024 г. принята Хартия тюркского мира и подписано Соглашение «О механизме гражданской обороны».

Ключевым результатом саммита стало закрепление приоритета устойчивого развития в Меморандуме об учреждении «Совета по тюркскому зелёному финансированию», призванного стандартизировать подходы для привлечения инвестиций в экологические проекты организации.

Сегодня активная и инициативная позиция Узбекистана выражается в проводимых в рамках Организации мероприятиях по вопросам торгово-экономического, промышленного, транспортного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Узбекистан активно продвигает инициативы, направленные на создание благоприятных условий для взаимной торговли, инвестиций и реализации экономических проектов.

Это проявляется в предложениях по формированию в рамках ОТГ «Пространства новых экономических возможностей», учреждению Инвестиционного фонда и Банка развития ОТГ, а также в организации регулярных мероприятий, таких как Международный тюркский инвестиционный форум с участием представителей мирового бизнеса.

Узбекистан активно участвует в проектах, направленных на развитие транспортных коридоров и упрощение логистики, что способствует росту взаимной торговли.

Узбекистан также проявляет лидерство в проведении крупных культурных форумов, фестивалей, молодежных мероприятий под эгидой ОТГ.

В ходе неформального саммита ОТГ прошедшем 21 мая 2025 г. в Будапеште Президент Узбекистана инициировал подписание Договора о стратегическом партнёрстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств которыйпослужит дальнейшему сближению народов и укреплению долгосрочной правовой базы многостороннего сотрудничества.

В целях увеличения доли взаимной торговли в общем внешнеторговом обороте стран организации предложено создать онлайн-платформу «ТЮРК-ТРЕЙД» и принять практическую программу по наращиванию товарооборота.

Приветствуя учреждение Тюркского инвестиционного фонда была подчёркнута важность создания Совместной венчурной компании для поддержки инновационных проектов и единого портала, где будут представлены инвестиционные возможности стран-членов ОТГ.

Президентом Узбекистана предложена разработка специальной программы по созданию крупных производственных мощностей в химической, энергетической, горнодобывающей, легкой, фармацевтической, кожевенно-обувной, пищевой и строительной отраслях.

Шавкат Мирзиёев поддержал инициативу В. Орбана об учреждении в Будапеште Института по предотвращению засухи.

Отмечено, что открытие в Ташкенте Международного университета тюркских государств станет достойным вкладом в реализацию образовательных программ и подготовку талантливой молодежи стран-участниц ОТГ.

Президент Узбекистана также предложил разработать предложения по совершенствованию деятельности и структуры Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ, а также провести очередное заседание Совета Фонда тюркской культуры в Узбекистане.

Президент Узбекистана поддержал практические усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины путем дипломатии и переговоров.

Как видно прагматичная, активная и открытая внешняя политика Узбекистана сегодня открывает новые грани для развития регионального и международного сотрудничества. Это, в свою очередь, создаёт основу для установления и развития взаимовыгодных и эффективных отношений с зарубежными партнёрами во всех сферах жизнедеятельности страны.

Наша страна привнесла в организацию дух активного инициатора и были организованы крупные мероприятия,

как в Узбекистане, так и государствах-членах в рамках Организации.

По итогам одиннадцати Саммитов ОТГ Президентом Узбекистана выдвинуто 85 инициатив, направленных на дальнейшее расширение многостороннего партнёрства:

в 2020 г. Хива объявлена «Культурной столицей тюркского мира»;

в 2021 г. город Коканд объявлен «Первой туристической столицей тюркского мира».

С участием более 250 молодых предпринимателей в 2021 г. проведен первый Форум молодых предпринимателей.

11 ноября 2022 г. приняты «Программа транспортной взаимосвязанности» и совместная «Дорожная карта» по её реализации на 2023-2027 годы.

Узбекистан с 2022 г. активно принимает участие в таких культурных проектах как «Тюркский шелковый путь» и «Табаррук зиёрат», направленных на сохранение и популяризацию общего культурного наследия.

В 2023 году был создан Тюркский инвестиционный фонд с уставным капиталом 500 млн долларов.

12 декабря 2023 г. в Ташкенте прошла 11-я международная конференция на тему «Джадиды: идеи национальной идентичности, независимости и государственности».

Узбекистан вносит значительный вклад в развитие туризма в тюркском мире. В феврале 2025 года на курорте «Амирсой» прошёл первый Кубок тюркских стран по горнолыжному спорту, в котором приняли участие все страны-члены ОТГ ставший важным шагом в продвижении зимнего туризма и укреплении культурных связей между странами.

Узбекистан также активно поддерживает и образовательные инициативы ОТГ. В рамках Союза тюркских университетов, объединяющего более 100 вузов, Узбекистан способствует академическому обмену и совместным научным исследованиям.

Знаковым событием стало учреждение по инициативе Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева международной премии ОТГ имени Алишера Навои «За вклад в единство тюркского мира».

Нет сомнений, что членство Узбекистана в ОТГ стало важным событием в укреплении единства тюркского мира.

Учитывая растущее влияние нашей страны в регионе и на международной арене, а также ее геостратегическое положение, участие в качестве полноправного члена Организации придаёт мощный импульс институциональному развитию, содействует укреплению многостороннего сотрудничества и расширению повестки дня этой структуры.

Как видно приоритеты участия Узбекистана в ОТГ сосредоточены на реализации следующих задач:

– укрепление взаимного доверия, братских связей, дружбы и добрососедства как важнейшего фактора обеспечения единства и сплочённости народов тюркских стран;

– укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества, направленного на сближение народов государств-членов организации, популяризации и распространения великого культурно-исторического наследия тюркского мира;

– создание благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений, привлечения инвестиций, укрепления производственной кооперации и стимулирования малого и среднего предпринимательства;

– развитие взаимозависимости в сфере транспорта в зоне ОТГ

с целью эффективного использования огромного транспортно-логистического потенциала региона;

– стимулирование сотрудничества в сфере туризма с использованием исторических, природных и географических преимуществ государств-членов, расположенных вдоль Шелкового пути;

– расширение региональной цифровой трансформации, основанной на «Индустрии 4.0», развития информационных коммуникаций, внедрения технологий искусственного интеллекта в различных сферах экономики, наращивания сотрудничества в области спутниковых и космических технологий, перехода к креативной, зелёной и умной экономике, создания моделей умных городов;

– всесторонней поддержки молодежи, поощрение ее творческих инициатив и проектов, ограждение ее от чуждых национальным ценностям идей;

– расширение сотрудничества с международными и региональными организациями, а также третьими странами на основе межотраслевого и проектного сотрудничества в целях повышения имиджа организации как надёжного партнёра открытого к диалогу.

– дальнейшее развитие и расширение нормативно-правовой базы ОТГ, а также её институциональных механизмов.

Нет сомнений, что реализация организацией столь масштабных задач позволит Узбекистану как полноправному участнику повысить авторитет нашей страны, как в тюркском мире, так и на международной арене, способствовать улучшению благосостояния и условий жизни народа государств-членов, укреплению духа солидарности и братства среди них. ///nCa, 8 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)