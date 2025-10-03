Грузия делится опытом в области идентификации животных с Туркменистаном

15-19 сентября представительство ФАО в Грузии принимало делегацию из Туркменистана с ознакомительным визитом, целью которого был обмен опытом в области Национальной системы идентификации и прослеживаемости животных (NAITS) и связанной системы управления фермерскими хозяйствами (FMS). Визит был проведен в рамках Программы технического сотрудничества “Разработка национальной стратегии для Национальной системы идентификации и прослеживаемости животных (NAITS)”.

В состав делегации входили представитель Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Туркменистана и два члена Государственного объединения животноводческой и птицеводческой промышленности. В течение пяти дней группа встречалась с Национальным агентством продовольствия Грузии (NFA) и Научно-исследовательским центром сельского хозяйства (SRCA), где они узнали, как Грузия использует цифровые инструменты, включая NAITS и приложение для Android, для идентификации животных, регистрации и отслеживания как в ветеринарии, так и в сельском хозяйстве.

В дополнение к официальным встречам, программа включала посещение региональных офисов, скотобоен, ферм и лабораторий, что дало возможность туркменским специалистам увидеть систему в действии. Экскурсия завершилась посещением Тбилисской государственной лаборатории и ветеринарной клиники, где в ходе обсуждений была подчеркнута важность охраны здоровья животных и биобезопасности.

Грузия является первой страной в регионе, внедрившей электронную систему идентификации и прослеживаемости животных. Система была запущена в 2019 году при финансовой поддержке Австрийского агентства по сотрудничеству в целях развития (ADC) и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) и была официально передана правительству Грузии в 2021 году. Сегодня специализированные версии грузинских NAITS успешно работают в 14 странах на 5 континентах. Ожидается, что, опираясь на знания, полученные в ходе этого визита, Туркменистан разработает свою собственную национальную стратегию и присоединится к этой расширяющейся сети.

“Система позволяет обмениваться информацией между фермерами, государственными и неправительственными заинтересованными сторонами и обеспечивает долгосрочное воздействие на здоровье животных, общественное здравоохранение, безопасность пищевых продуктов и доступ к международным рынкам. Мы считаем, что опыт Грузии полезен для Туркменистана в плане развития своего животноводческого сектора путем разработки передовой национальной стратегии внедрения NAITS”, – прокомментировал Драган Ангеловски, технический советник ФАО.

Мерджен Атадурдыева, главный специалист отдела международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Государственного объединения животноводческой и птицеводческой промышленности Туркменистана, отметила: “Этот ознакомительный визит предоставил нам ценную возможность понаблюдать за тем, как Грузия разработала и внедрила на практике свою Национальную систему идентификации и прослеживаемости животных. Мы высоко ценим усилия, вложенные в эту работу, и верим, что накопленный здесь опыт послужит важной основой для внедрения аналогичной системы в Туркменистане”. ///nCa, 3 октября 2025 г.