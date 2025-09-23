«Туркменистан–Пакистан: надёжное партнёрство – стратегические цели» – Посол Легхари размышляет о потенциале двухстороннего сотрудничества

В эпоху глобальных вызовов и стремительной трансформации мировой архитектуры двусторонние отношения между государствами приобретают особую стратегическую значимость. Туркменистан и Пакистан, объединенные общими историческими корнями, географической близостью и взаимным уважением, воплощают пример надежного партнерства, которое выходит за рамки традиционного дипломатического взаимодействия.

Статья доктора Фарьял Легхари, Посла Пакистана в Туркменистане, опубликованная в газете «Нейтральный Туркменистан» – приводит обзор текущего состояния дел, а также раскрывает вдохновляющий потенциал совместного развития. От энергетических мегапроектов вроде ТАПИ до перспективных инициатив в торговле, образовании и культуре – связи между двумя странами демонстрируют, как нейтралитет Туркменистана гармонично сочетается с “Видением Центральной Азии” Пакистана, открывая новые горизонты для взаимовыгодного роста.

Ниже приводим ключевые моменты статьи:

Премьер-министр Пакистана посетит Туркменистан

Прочные политические связи между двумя государствами укреплялись многочисленными визитами на высоком уровне. Предстоящий визит Премьер-министра Шахбаза Шарифа в этом году для участия в Международном форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, является свидетельством уважения Пакистана к руководству Туркменистана.

В прошлом состоялось 19 визитов делегаций Пакистана на уровне глав государств и правительств, 28 визитов на министерском уровне, а также пять обменов высокопоставленными делегациями. Со стороны Туркменистана было четыре визита на высшем уровне, 10 министерских визитов и один парламентский.

Сотрудничество на международных платформах

Обе страны являются членами ООН, ШОС, ЭКО, Организации исламского сотрудничества, Межпарламентского союза и Парламентского союза стран-членов ОИС.

Пакистан продолжает поддерживать кандидатуры Туркменистана на международных форумах и получает аналогичную поддержку от своего братского партнёра. Например, Туркменистан поддержал заявку Пакистана на избрание непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2025–2026 годы. В свою очередь Пакистан подтвердил поддержку кандидатур Туркменистана в ключевые Советы и Комиссии, ООН.

Две страны готовят соглашения в области торговли и логистики

Институциональные механизмы сотрудничества укреплены 48 существующими меморандумами о взаимопонимании. В стадии подготовки находятся дополнительные соглашения в области торговли, мультимодальной логистики, включая морские порты, культуры, образования и туризма.

Экономическое взаимодействие: энергетика, транспорт, бизнес, текстиль

Совместные проекты, такие, как газопровод ТАПИ и энергетический проект ТАП, стали важным фактором сближения двух стран в энергетической области. Пакистан высоко ценит стратегические энергетические ресурсы Туркменистана и его ведущую роль в формировании энергетической политики страны, считая его надёжным региональным поставщиком энергии.

Пакистан предложил создать новые торговые и транспортные маршруты, соединяющие Туркменистан с внутренними рынками Пакистана и предоставляющие выход на региональные и мировые рынки через порты Карачи и Гвадар.

Пакистанские компании мирового уровня предлагают услуги в области логистики и инфраструктуры, которые могут значительно укрепить двустороннюю и региональную взаимосвязанность через Афганистан и обеспечить кратчайший сухопутный путь к тёплым водам Аравийского моря.

Другое предложение Пакистана – возобновление прямого авиасообщения между Туркменистаном и Пакистаном. Путешественники из Пакистана могли бы воспользоваться двухчасовым авиамаршрутом до Ашхабада и ключевыми маршрутами Туркменских авиалиний в Европу, Россию, Китай, страны Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В добавление, воздушное сообщение открывает возможности для развития торговли, медицинского туризма, доступа к качественным медицинским услугам Пакистана, а также для образовательных и технических программ, культурных и спортивных обменов. Это значительно укрепит существующие связи, особенно в части быстрой доставки скоропортящихся продуктов, таких, как манго, цитрусовые, овощи, мясо и рис.

Пакистан уже предоставляет туркменским предпринимателям возможность получения бизнес-визы в течение 24 часов для развития торговли.

Торговля текстилем является важным направлением двусторонних экономических отношений. Туркменский хлопок, пряжа и шерсть могут экспортироваться в Пакистан, а пакистанские текстильные изделия и одежда – находить рынок в Туркменистане. Сходство туркменской и пакистанской женской моды делает её идеальной площадкой для сотрудничества между дизайнерами и проведения модных показов и выставок, подробно демонстрирующих исторические тенденции, которые передавались на протяжении веков между туркменами от Центральной Азии до Пакистана.

Оборонное сотрудничество

Пакистан ценит доверие Туркменистана к его возможностям в области обороны. Это приносит взаимную пользу, отмечается в статье.

Политическая поддержка

Пакистан высоко ценит политику постоянного нейтралитета Туркменистана и его приверженность мирному разрешению конфликтов через диалог. Нейтралитет Туркменистана даёт ему преимущество в предоставлении платформы для урегулирования конфликтов и укрепления регионального мира путём посредничества и переговоров.

Потенциал в сфере образования

Пакистанские университеты международного уровня, специализированные центры профессионального обучения, медицинские институты, учебные заведения по кибербезопасности, информационной технологии, искусственному интеллекту и машинному обучению могут быть доступны для молодёжи и специалистов Туркменистана. Пакистан готов предоставить стипендии туркменским студентам в своих образовательных учреждениях, начать двуязычные программы обучения урду и туркменскому языку, а также создать международную школу.

Посол Фарьял Легхари выразила надежду на скорейший визит Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа в Пакистан, подчеркнув свой энтузиазм в продвижении пакистано-туркменских отношений в политической, экономической и культурной сферах в рамках политики «Видение Центральной Азии». ///nCa, 23 сентября 2025 г.